Se billedserie Tandlægerne i Godt Smil har haft travlt siden begyndelsen i august. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Brede smil hos ny tandlæge i Strædet

Køge - 05. november 2020 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er gået stærkt for tandlægeklinikken Godt Smil, siden den åbnede i Strædet i Køge i slutningen af august. Patienterne er strømmet til i de første måneder i et omfang, så man allerede nu er ved at ansætte mere personale og har planer om at udvide åbningstiden med indførelse af lørdagsåbent i begyndelsen af 2021.

- Vi er blevet taget virkelig godt imod og har haft en væsentlig større tilgang de første måneder, end vi havde forventet, fortæller Carina Adsbøl Nielsen, der er area manager for kædens klinikker i Køge, Holbæk og ved Nørreport Station i København.

Der er lige nu otte medarbejdere på klinikken, hvor man altså er i fuld gang med ansættelsesprocessen for at ansætte både en tandlæge og en tandplejer mere til Godt Smil, som er åbnet i nyindrettede lokaler tæt på Stationstorvet. Beliggenheden kunne næsten ikke være mere central blot 50 meter fra stationen og med gode parkeringsmuligheder i parkeringshuset lige over for.

Til gengæld har det været lidt en udfordring for mange patienter at finde vej op til klinikken, som ligger på 1. sal over forretningerne i Strædet.

- Vi går altid efter en central beliggenhed med god tilgængelighed, og det kan jo ikke blive meget bedre end her, smiler Carina Adsbøl Nielsen.

- Nogle har haft lidt udfordringer med at finde det, og vi har flere gange været nede på gaden for at hjælpe folk med at finde herop, men det er jo mest en udfordring her i starten, så der er ingen tvivl om, at vi har fået den helt rigtige placering, fastslår hun.

Personalet har selv haft indflydelse på indretningen af den nye klinik, som fremstår både lys og rummelig, og hvor de sidste to af de i alt seks behandlingslokaler i øvrigt lige nu ved at blive gjort klar til at blive taget i brug som følge af den store patienttilstrømning.

- Prioriteten har været at gøre det så hyggeligt og varmt at komme ind i venteværelset. Det skulle ikke være så klinisk, forklarer receptionist og klinikassistent Tinna Ziska Smrcka om indretningen.

Et blik på godtsmil.dk viser, at kæden nu omfatter 29 klinikker fordelt over hele landet, og kædesamarbejdet giver flere fordele forklarer hun.

- En af fordelene er, at vi har rigtig gode muligheder for faglig sparring som medlem af Godt Smil-familien, siger Tinna Ziska Smrcka.

Desuden giver kædens størrelse også mulighed for lavere indkøbspriser, som ifølge kædens hjemmeside udnyttes til at sænke priserne for patienterne.