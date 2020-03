Braunstein skal bruge et biprodukt fra Royal Unibrews alkoholfrie øl til at lave håndsprit. Foto: Braunstein

Braunstien og Royal Unibrew samarbejder om håndsprit

Et samarbejde med Royal Unibrew betyder, at Braunstein skal destillere afdampet alkohol fra Unibrews produktion af alkoholfri øl. Det oplyser Braunstein i en pressemeddelelse.

I corona-krisens tegn har Destilleriet Braunstein og bryggeriet Royal Unibrew aftalt et nyt samarbejde. Et biprodukt af alkoholfri øl er afdampet alkohol, og nu vil Braunstein modtage 30.000 liter til videre destillering med henblik på at lave håndsprit.

- Vi har ikke haft tid til at aftale de nærmere detaljer, fordi det skal gå stærkt. Vores indstilling er, at vi sagtens kan arbejde sammen med andre gode kræfter, og derfor går vi ind i det her. Det handler om at levere varen. Alt andet må vi se på bagefter.