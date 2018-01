I dag er cirka otte brandmænd på brandstationen i Lellinge uddannet redningsdykkere. Foto: Hans Jørgen Johansen

Brandmand: Havn og værtshus er farlig cocktail uden dykkerberedskab

Køge - 19. januar 2018 kl. 16:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slut med redningsdykkere i Køge Bugt, hvis den nye plan for Østsjællands Beredskab bliver vedtaget.

Efter Østsjællands Beredskabs nye risikobaserede dimensionering skal det nuværende dykkerberedskab, der er stationeret på brandstationen i Lellinge, nedlægges. Fremover skal beredskabet kun kunne foretage såkaldt overfladeredning. Det skal ske med to redningsbåde, der skal dække hele Østsjællands Beredskabs område med otte kommuner, søer, Roskilde Fjord og hele Køge Bugt med strandene.

Men Falck-folkenes tillidsmand, Klaus Hansen, tvivler på, at det vil give en stor besparelse at nedlægge dykkerberedskabet.

- Det dyre er uddannelsen og anskaffelsen af materiel. Men det har vi jo fået overstået, så fortsat drift vil for mig at se være overkommeligt. Det er selvfølgelig noget vedligeholdelse. Men da der er tale om fuldtidsansatte brandmænd, kan man lade det foregå i arbejdstiden, for det koster ikke så meget, når han går der alligevel, siger Klaus Larsen, der peger på, at nedlægges dykkerberedskabet i Køge, er det hele Køge Bugt, der står uden et dykkerberedskab.

Han erkender dog, at dykkerberedskabet ikke har været i aktion ret mange gange, men han henviser samtidig til en undersøgelse, som er lavet af Tryg-fonden, der viser, at halvdelen af de danskere, der drukner på et år, drukner i en havn.

- Derfor mener jeg, at det er en fornuftig ting at have, selv om det ikke bliver brugt ret tit. Køge gør en del for at fremme havnelivet og udnytte den havn, man har. Men værtshusene dernede ligger meget tæt på havnen. Det er en farlig cocktail, og vi har været dernede et par gange, hvor nogen er faldet i vandet, siger Klaus Larsen.

