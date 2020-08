- Hvis regnestykket ikke holder, vil jeg være bange for, at det går ud over mine børnebørns skole, at jeg skal kunne gå og holde fri, siger Klaus Larsen, der er tillidsmand for brandmændene hos Falck i Køge. Foto: Katrine Wied

Brandmændenes tillidsmand: Udspil rammer forkert

Køge - 19. august 2020 kl. 16:41 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens udspil om ret til tidlig pension bør være mere målrettet de nedslidte. Sådan lyder det fra tillidsmanden for brandmændene hos Falck i Køge, Klaus Larsen.

- Jeg er lidt ulden over for det. Jeg havde snarere set, at ordningen var mere målrettet til dem, som trænger, dem som er slidt. Det her bliver en smule efterløn Version 2. Man prøver at rette lidt op med det med efterlønnen. Som jeg forstod begyndelsen, var forslaget for de nedslidte. Men her behøver man ikke at være nedslidt. Det synes jeg er problematisk. Hvis man ikke gider mere, kan man også tage det. Det synes jeg ikke, at tiderne er til, siger Klaus Larsen, der er organiseret under 3F.

Idéen om at komme de nedslidte til hjælp, synes han sådan set godt om.

- Der er mange nedslidte, som godt kunne have meget gavn af at komme ud af arbejdsmarkedet. Men dem synes jeg ikke, man har ramt. Jeg synes hellere, man skulle have forbedret den ordning, som var lavet af den tidligere regering. Her skulle man gennem et større udredningsforløb, som man godt gøre lidt lettere, så man havde målrettet det til dem, der virkelig havde brug for det, og ikke bare dem, som godt kunne tænke sig at gå på pension, siger Klaus Larsen, der understreger at der kun er tale om et udspil, som kan nå at ændre sig.

Selv vil han være omfattet af ordningen, hvis den bliver vedtaget i nuværende form. Men det har han ikke tænkt sig at gøre brug af.

- Jeg er fyldt 61 nu, så jeg havner i 44 år på arbejdsmarkedet. Jeg startede 15. september 1976 som konstabel, så jeg kan sagtens tage den, og jeg har også efterlønnen, så jeg er i den forgyldte generation. Men jeg har det godt, som jeg har det, så det vil jeg ikke, fortæller Klaus Larsen.

Bekymret for regningen

Han er bekymret for den økonomiske regning, som forslaget vil give samfundet.

- Det bekymrer mig, at man bruger tre milliarder kroner i disse tider. Alt det med bankskat synes jeg er noget fis, for jeg ved godt hvem, der kommer til at betale den bankskat. Det gør kunderne jo. Det er en populistisk måde at gøre det på. Og hvis regnestykket ikke holder, vil jeg være bange for, at det går ud over mine børnebørns skole, at jeg skal kunne gå og holde fri. Der er færre og færre arbejdsaktive til at tjene pengene til flere og flere på pension, når vi alle sammen lever længere. Den matematik kan man ikke bare lukke øjnene for.

Han peger videre på, at fysisk arbejde i dag ikke er det samme som det var før i tiden.

- Jeg kan se i den tid, jeg har været på arbejdsmarkedet, at arbejdet er blevet meget lettere. I dag er der for eksempel maskiner, der letter håndværkeres arbejde eller elektriske bårer til ambulanceførerne. Der er ikke den fysiske nedslidning, som man så, da jeg startede. Der er sket mange forbedring. Også på mit eget område. Da jeg startede, tog man det ikke så højtidligt at gå ind og slukke ildebrand uden røgdykkermaske. Jeg havde også jævnligt ondt i ryggen af tunge løft den gang. Det arbejdsslid er der ikke mere. Nu er der en masse regler, vi skal overholde. Man gør en hel masse ting som betyder, at vi kan holde længere, siger Klaus Larsen.

