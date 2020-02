Brandbørn og politibamser på torvet.

Her kunne alle nysgerrige størrelser se det udstyr der følger med brandvæsenets arbejde i de store maskiner, og opleve hvordan en politibil ser ud indefra. Der var også mulighed for selv at slukke en rigtig »ildebrand« eller tage en tur i Børnenes Trafikskole med Bamse Betjent. Blå Blink på Torvet var arrangeret af Køge Handel og trak mange mennesker til, selvom vejret ikke var det bedste.