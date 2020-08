Klokken 10.08 onsdag kom et 112 alarmopkald om røg i en opgang på Nylandsvej i Køge, hvor beboerne på stedet begyndte en evakuering af opgangen. Da brandvæsnet og politiet kom frem, viste det sig, at der var tale om et overbagt hvidløgsbrød, som havde forårsaget røg i en lejlighed. Beboeren havde luftet ud ved at åbne døren til opgangen, så røgen havde spredt sig. Efter en udluftning var alt godt igen, og beredskabet kunne fortsætte til andre opgaver, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.