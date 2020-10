Brand i lastbil

Mandag klokken 06.17 kom et alarmopkald fra Kirkevej i Lille Skensved om brand i en lastbil, som bruges til asfaltarbejde. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor brandvæsnet gik i gang med slukningsarbejdet, og politiet afspærrede området, idet der var gasflasker på lastbilen, som kan eksplodere ved brand.

Ilden blev slukket uden at gasflasker blev overophedet, og der skete kun mindre brandskade på asfaltlastbilen. Politiet kunne ikke fastslå brandårsagen, men fandt intet mistænkeligt ved branden. Brandårsagen skal nu undersøges nærmere for at fastslå, om der kan være tale om en teknisk fejl på lastbilen. Ingen personer kom til skade ved branden.