Brand efter brug af ukrudtsbrændere

Klokken 11.57 pinsedag kom et alarmopkald om brand i en hæk på Nattergalevej i Ejby ved Køge. Hækken stod flere meter fra nærmeste hus, så der var ingen umiddelbar fare for spredning til huse. Politi og brandvæsen kørte til stedet, og ilden blev hurtigt slukket, før den bredte sig yderligere. Det viste sig, at branden var opstået efter en mandlig beboer havde benyttet en ukrudtsbrænder, som havde antændt hækken ind mod naboen. Der skete skade på et par meter af hækken, og ingen personer kom til skade ved branden.