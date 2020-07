Bowlingcenter genåbner efter fire måneders nedlukning

»Vi har brug for jeres støtte. Vi er meget hårdt ramt økonomisk af fire måneder uden omsætning. Så vi håber, I vil kigge forbi, så vi også kan have et bowlingcenter i Køge i fremtiden.«

Sådan lyder opråbet fra Køge Bowling Center i en udsendt pressemeddelelse, hvor man oplyser, at bowlingcenteret nu endelig kan genåbne efter coronakrisen. Hele sommeren vil der således være åbent alle dage i den selvejende bowlinghal ved Ravnsborghallen, som ejes af de seks bowlingklubber, der træner og har hjemme netop her.

Klubberne Køge75, Ravnsborg, FakseLp, LBC2012 samt pensionistklubberne KBK84 og Trelleborg - købte bowlinghallen i 1982 på tvangsauktion, da en privat ejer ikke kunne få det til at løbe rundt, og alle var så bidt af bowling, at man ikke kunne forestille sig Køge uden en bowlinghal, oplyses det i pressemeddelelsen.

Bowlinghallen drives i dag af tre frivillige bestyrelsesmedlemmer, en fuldtidsansat til at styre cafeteria og en fuldtidsansat halinspektør. Derudover er der ansat cirka 20 unge timelønnede i både cafeteria og maskingang og også to rengøringsfolk.

- Klubberne får ikke del i et eventuelt overskud fra hallen, alle midler bruges til drift og vedligeholdelse af de 45 år gamle bygninger, samt til bowlingmaskiner og inventar. For to år siden måtte vi eksempelvis selv betale et nyt tag til 1 million kroner helt uden tilskud af nogen art. Vi er derfor nu, ligesom mange andre, hårdt ramt økonomisk af nedlukningen, det er ingen hemmelighed, skriver Køge Bowling Center i pressemeddelelsen.