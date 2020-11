Botilbud får flere aktiviteter og dagture

Covid-19 pandemien har sat sine tydelige spor og lagt mange begrænsninger ned over samfundet. Det er i høj grad også gået ud over de borgere, der bor på Køge Kommunes botilbud, der fra den ene dag til den anden, blev afskåret fra besøg udefra, sociale aktiviteter og planlagte udflugter samt ture ud af huset.

Nu giver en ny særbevilling fra Folketinget Køge Kommune flere muligheder for at arrangere dagture og udendørsaktiviteter til de borgere, der bor på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud, oplyser kommunen i en udsendt pressemeddelelse.

Byrådet blev orienteret om sagen på tirsdagens byrådsmøde, hvor det fremgik, at man i alt har fået 204.000 kroner, som er blevet fordelt på tværs af botilbuddene på handicap- og socialpsykiatriområdet. Muligheden for de ekstra aktiviteter vækker stor begejstring hos borgmesteren.

- Vi er alle stærkt berørte af corona-situationen, der har begrænset os alle på vidt forskellige måder i hverdagen. Og midt i alt dette er der nogle personer, der mærker den afstand, vi må tage til hinanden, mere end andre. Det er vores borgere ude på bostederne netop meget berørte af og tilskuddet her, giver os muligheden for at gøre noget ekstra for dem, i en tid hvor afsavnet og udfordringerne er ekstra store, udtaler borgmester Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen fra kommunen.