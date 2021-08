Se billedserie En glad flok af Birkholms beboere og medarbejdere, der fredag kan fejre bostedets jubilæum. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Bostedet i den gamle herregård fylder rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bostedet i den gamle herregård fylder rundt

Køge - 29. august 2021 kl. 06:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

På en renoveret firlænget, gammel herregård med tilhørende have har ti beboere sig noget af en oase.

Og fredag har beboere og medarbejdere endnu en grund til at have et smil på læben.

Bostedet Birkholm kan nemlig fejre 20-års jubilæum, og det er en glædens dag, mener forstander Ida Hammen:

- Det er stort og helt vildt. Jeg er meget nervøs, da jeg kun har været her ét år, og så skal jeg stå for den store fest. Både pårørende, ansatte og beboere glæder sig. En af beboerne kastede op en morgen, fordi personen glædede sig så meget, siger hun.

Jubilæumsdagen kommer blandt andet til at stå på musik, mad og taler i det hvide festtelt, som er blevet slået op i gården.

Med fra start Det private bosted har haft Ole Drost Laursen, der er pædagogmedhjælper, med fra det første år i 00´erne.

Han har blandt andet kunnet se, hvordan de fysiske omgivelser i årenes løb er blevet ændret forbedret.

- Dengang jeg startede, boede beboerne i en gammel barak, som var lidt faldefærdig. Tidligere var de syv beboere, som delte et køkken og to badeværelser. Da Birkholm kom til, blev rammerne sat i stand, og i dag har alle beboere en lejlighed hver, siger Ole Drost Laursen og uddyber om beboerne:

- Jeg synes, at jeg kan se en fremgang hos flere af beboerne. Nogle er blevet roligere og mindre selvskadende. Det hænger ikke kun sammen med pædagogikken, men også hvilke typer af medarbejdere, som er her. Vi har tit snakket om Birkholm-ånden. Man kan mærke, at folk kan lide at være her, og at det ikke bare er et arbejde, siger han.

Tidligere var den gamle herregård hjem for en række handicappede børn og i 2001 rykkede det nuværende Birkholm ind, hvorefter stedet gennemgik en løbende renovering til gavn for de nuværende beboere, som er voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Store lejligheder En af beboerne er Casper Gottlieb, som sammen med forstander Ida Hammen, viser rundt på sit enorme værelse med tilhørende badeværelse, som han selv har været med til at indrette.

På et lille bord tæt på vinduet, som vender ud mod bostedets store have, har Casper Gottlieb en fastnettelefon stående, som han blandt andet bruger til at ringe til sin mor.

Og et besøg fra DAGBLADET krævede selvfølgelig også et opkald om, at en journalist og en fotograf var på besøg.

- Det er til Den Blå Avis, fortæller Casper Gottlieb til sin mor i røret, hvilket giver Ida Hammen et smil på læben.

Når Ida Hammen fortæller om Birkholms udvikling gennem de sidste 20 år, peger hun i særdeleshed på den tidligere forstander Kia Kramer, der var en del af stedets første 17 år.

Kia Kramer var en stor del af renoveringerne og indførelsen af Birkholms pædagogiske metode, fortæller Ida Hammen.

- Det er et bosted, hvor der er høj pædagogisk kvalitet, og det er megadygtige medarbejdere.

Vi bruger en metode, som handler meget om at være stille, sanse ind og lytte til beboeren og personens ønsker, siger Ida Hammen, der desuden har siddet i bestyrelsen på Birkholm i 10 år inden, at hun blev forstander sidste år.

Arbejdsmetoden på Birkholm inkluderer blandt andet, at der indimellem bliver optaget små videoklip af medarbejdernes arbejde med beboerne, som senere evalueres.

Grøn profil Ida Hammen, der stadig er relativ ny på forstanderposten, har et par nye initiativer, som hun gerne vil have ført ud i livet på Birkholm.

Det er særligt den grønne profil, som hun gerne vil have gjort endnu tydeligere i de kommende år.

- I køkkenet er det sådan set realiseret, hvor vi har fået en kok, som laver sund mad, og det er rigtig vigtigt for beboernes kroppe. Man siger, at man skal regne med, at de er 20 år ældre end deres alder, fordi de bliver så slidt af at have spændinger i kroppen, siger forstanderen, der har en ph.d. i udsatte, og fortsætter:

- Det andet punkt er haven, som vi skal få brugt endnu mere. Vi skal have lavet stier og sanseoplevelser. Det tredje er energiforbruget, hvor vi skal se på, om vi kan gøre det grønnere, afslutter hun.

På Birkholm kan beboerne nyde godt af motionsrum, et kreativt værksted og en ny havepavillon.