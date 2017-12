Borups omfartsvej nærmer sig realisering, efter at byråd i aftes vedtog lokalplan for Møllebankerne etape to og tre. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Borups omfartsvej rykker nærmere

Køge - 20. december 2017

Det kommende klima- og planudvalg får kort inde i det nye år til opgave at søsætte planarbejdet for den stærkt ønskede omfartsvej udenom Borup - i dens fulde længde, skriver DAGBLADET.

Det vedtog et enigt byråd således tirsdag, da man skulle tage stilling til lokalplanen for etape to og tre af Møllebankerne i Borup.

- Lokalplanen er forudsætningen for, at vi kan komme videre med udviklingen af Borup, sagde borgmester Flemming Christensen (K) på byrådsmødet og tilføjede, at man i sidste uge enedes om i Økonomiudvalget at føje en opfordring til det nye klima- og planudvalg til sagen. Opfordringen er, at udvalget skal sætte lokalplanarbejdet for omfartsvejens fulde gennemførelse i gang snarest muligt.

Ifølge borgmesteren søger man dermed at lukke ned for spekulationerne om, hvorvidt omfartsvejen overhovedet bliver til noget.

- Der er ingen tvivl om, at vi alle ønsker, at den skal komme. Nu beder vi så det nye udvalg om at gå i gang med grundlaget for at få den lavet, sagde Flemming Christensen videre.

Foruden hensigtserklæringen om omfartsvejen tillader den nye lokalplan opførelse af cirka 200 nye boliger ved Møllebankerne i det nordøstlige Borup, skriver DAGBLADET.