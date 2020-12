Den »gamle« bornholmerfærge Povl Anker er allerede i dag i fuld gang med at sejle passagerer til og fra Bornholm i et forsøg på at redde julen, for de mange, der pludselig er kommet i klemme på grund af den svenske lukning af grænserne til Danmark. Foto: Jens Wollesen

Bornholmerne kan ikke komme hjem - Køge Havn bliver kimet ned

- Jeg er simpelt hen blevet kimet ned hele natten, og folk kan slet ikke forstå, at de ikke kan købe billetter her. Men jeg er jo altså ansat på Køge Havn og ikke på Molslinjen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her