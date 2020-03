Se billedserie Borgmester Marie Stærke gennemgik situationen i Køge Kommune, da Socialdemokratiet holde generalforsamlingen i 3F?s lokaler i Køge.

Borgmesteren gør status: Det går godt i Køge

Køge - 17. marts 2020 kl. 05:22 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Helt overordnet går det rigtig godt. Det er lidt svært at beklage sig, når man komme fra Køge.

Sådan indledte bogmester Marie Stærke sin beretning om den politiske status i Køge Kommune, da Socialdemokratiet i Køge holdt generalforsamling i sidste uge.

- Meget hænger sammen med den virkelig gode beliggenhed, vi har. Lidt for sjov kunne man sige, at det startede med Harald Blåtand. Han kunne allerede den gang se den virkelig gode placering, som Køge har, lige der i krydset mellem Syd- og Vestmotorvejen, indledte Marie Stærke humoristisk.

Generalforsamlingen blev holdt onsdag, lige akkurat halvanden time før statsministeret meddelte danskerne, at nu skulle landet lukkes ned. Corona-forsigtigheden havde dog allerede sat sit præg på deltagerantallet, hvor omkring 40 socialdemokrater var mødt frem og folketingskandidat Astrid Krag havde meldt afbud.

Investorer På generalforsamlingen kauserede Marie Stærke over forskellen mellem den første periode, hun var borgmester, og den nuværende.

- Jeg behøver ikke at være så meget ude for at være opsøgende selv, for mange investorer kommer nu af sig selv. Jeg har også skullet støve mit engelske af, for der kommer også investorer fra udlandet. Sidste gang skulle jeg sikre, at der kom en jernbane til Køge, en motorvejsudvidelse og et supersygehus. Nu er det hele faktisk i gang. Vi mangler kun, at den tyske regering godkender Femern-forbindelsen, sagde Marie Stærke.

- Det betyder også, at jeg ikke på samme måde skal ud og have støtte fra andre sjællandske kommuner. Nu kan vi støtte andre kommuner. For eksempel støttede Næstved vores ønske om jernbanen. Nu kan vi støtte deres ønske til infrastruktur.

Økonomisk genopretning En af de store opgaver, som Køge Kommune står foran, er at balancere økonomien til den almindelige daglige drift og borgerrettet service med det behov for flere daginstitutioner, plejehjemspladser og andet, som en voksende befolkning giver behov for.

- Vi er virkelig godt på vej. Øvelsen er lige nu, at vi bliver nødt til at flytte penge fra driften, det vil sige servicen til vores borgere, over til anlæg for at have råd til at bygge til børn og ældre. Vi skal for eksempel bruge 175 millioner til at bygge daginstitutioner. Hvis de penge kommer fra en økonomiaftale eller udligning, behøver vi ikke at skulle igennem en sparerunde, ellers skal vi finde de penge på servicen. Det er vi så småt i gang med. Vi har sat forvaltningen i gang med at lave analyser. Vi tror imidlertid, at vores andel af besparelsen kan dækkes af flere robotter. Ikke sådan nogle, der går omkring. Men intelligente computere, som for eksempel kan holde øje med, at de regninger, vi sender ud til andre, bliver betalt. Det kan for eksempel være regninger til andre kommuner, som har borgere i pleje hos os, forklarede Marie Stærke.

- Da vi sluttede 2019, var det første gang, mens jeg har været i politik, at vi er kommet igennem året uden et underkud og hvor budgettet har passet. Det gør, at vi har et stabilt grundlag at stå på med økonomien, så vi ikke først skal hente penge for eksempel på ældreområdet. Når vi holder stabilitet om økonomien, står vi stærkt, understregede borgmesteren.

Udligningsreform Fremtiden for Køge Kommunes økonomi hænger lige nu meget tæt sammen med den udligningsreform, som regeringen arbejder for at få vedtaget. Det gælder både udligningen mellem landsdelene og hovedstadsudligningen.

I forbindelse med forslaget om det sidste er Socialdemokratiet Køges egen folketingskandidat, der også er ministeren, der står i spidsen for forslaget, Astrid Krag, kommet i modvind med beskyldninger om, at hun har lagt en grænse for hvem, der får, og hvem, der betaler, lige der, hvor det kommer Køge til gode.

Det afviste Marie Stærke kunne være tilfældet.

- Udkastet til udligningsreformen ser rigtig positiv ud for Køge. Køge er en gennemsnitlig kommune på mange områder. Middellevealderen betyder noget. Der er vi gennemsnitlig, så mister vi ikke på den, og der er andre parameter, arbejde, uddannelsesniveau, borgere med anden etnisk herkomst. Det ser ud til, at vi kommer ud med et plus på 18 millioner i drift. Det er penge, vi ikke behøver at spare et andet sted, sagde hun.

Borgmesteren pegede også på, at aftalen mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening, der normalt bliver indgået i juni, er vigtig for udfaldet af Køges økonomi.

- Det gik rigtig godt for os sidste år. Men demografien er også en udfordring for os. Fordi vi bliver mange flere ældre og børn, koster det på driften. Hvert år, når vi åbner regnskabsbogen, mangler vi 25 millioner kroner, hvis vores børn og ældre skal have præcis samme service den 1. januar 2020 som 1. januar 2019.

Bander I sin beretning kom Marie Stærke også ind på situationen efter to episoder i januar, hvor der blev skudt i Karlemoseparken og Ellemarken som et led i et bandeopgør om det kriminelle marked i Køge.

- Det er på godt og ondt, at vi tiltrækker mange forskellige typer til Køge Kommune. Der er også nogen, som finder til Køge, som vi ikke vil have. Jeg tænker på bandemedlemmer og bandekonflikter. Det er tragisk, at det sker. Jeg bliver vred, sur og skuffet ved tanken om, at nogen tager hjemmefra med et våben, der er skarpladt. Så har man jo ondt i sinde, og det gør mig vred, at man vil udsætte andre for fare, sagde hun.

- Det har udløst bekymring for vores boligområder. Jeg synes, at sagerne er blevet misbrugt i en politisk sags tjeneste. Jeg kan sidde med fornemmelsen af, at nogle politikere mener, at beboere i udsatte boligområder er dårligere mennesker. Det må jeg tage afstand fra.

- Hver eneste dag gøres et kæmpe arbejde for præcis det modsatte, for at skabe fællesskab og boligomåder, som er rare at bo i. Når man udråber boligområder, når man siger, at områder skal udtyndes, så taler man områderne ned og ikke op. Det gør mig vred og skuffet på boligområdernes vegne, sagde Marie Stærke.

Hun fortsatte med at kommentere på et forslag om at udtynde i boligområder, som blandt andet Venstre er fremkommet med.

- Vi har altid villet bygge mangfoldige boligområde. Hvis det stod til mig, skulle man ikke have bygget så tætte parcelhusområder, men der taler vi ikke om udtynding. Jeg kunne godt tænke mig, at udtynde noget mere, men man kan ikke forandre den måde, man troede, man skulle bygge på i 60'erne og 70'erne, lød borgmesterens historiske perspektiv.

- Vi vil gerne diskutere blandede boligområder. Men vi smider ikke borgere ud af boliger. Jeg vil gerne i dialog med boligselskaberne om, hvad man kan gøre. Der er store grønne arealer i mange af boligområderne, kunne man bygge andre typer boliger der? Men det er ikke vores gebet som politikere, mente Marie Stærke.

Fællesskaber Næste emne i beretningen handlede om et initiativ, som Ældre- og Sundhedsudvalget har indledt i begyndelsen af året. Det handler om at få kommunens borgere ud af ensomhed.

- Jeg vil gerne have, at Køge er Danmarks mindst ensomme kommune. Det er svært at måle på. Men det er en ambition, vi gerne må have og tænke over, hvordan vi kan skabe fællesskab med hinanden.

Borgmesteren har blandt andet taget initiativ til en stor workshop om emnet, som blev afholdt i februar.

- Der er ikke nogen, der går og drømmer om, at kommunen kommer inden for ens dør. Jeg tror, at vi bliver sundere, når vi bliver mentalt stærkere, og vi er sundere, når vi kan være noget for andre. Vi kan begynde med os selv og lægge armen om skulderen på en person, som vi synes ser alene ud, opfordrede Marie Stærke.

- Debatten har handlet om, at vi skal have et foreningshus. Men der er også mennesker, der ikke har lyst til at være med i en forening, men hvor man bare har lyst til at være en del af et fællesskab og være savnet, når man ikke kommer. Vi har nu kastet bolden op fra kommunens side.

Unge og arbejdskraft Et andet projekt, som ligger borgmesteren på sinde, er at bringe skole- og uddannelsesvæsnet sammen med erhvervslivet. Det planlægger hun et fremtidsværksted om.

- Vi har en række dygtige virksomheder, som skriger på kvalificeret arbejdskraft. Svaret på det starter allerede i folkeskolen. De elever, der forlader folkeskolen i Køge Kommune, skal være livsduelige og have mod på uddannelse. Vi skal have ungdomsårgange, som kan gå ind i en ungdomsuddannelse og videre ud i erhvervslivet. Min ambition er, at alle går fra den konference med en klar opfattelse af, hvad der er hver parts opgave.

Planstrategien Byrådet er også i gang med de første skridt mod kommuneplanen. Det gælder om at få en ny planstrategi for udviklingen af kommunen på plads.

- Planstrategien handler om boliger, erhverv og bæredygtighed. Vi har nogle store områder i spil i de kommende år, med Herfølge, Hastrup øst og Sun Chemical-grunden som de store, hvor vi snakker tusinder af bolig. Og der er mindre områder i Borup. Vi skal som politikere være skarpe på timingen for, hvornår grundene skal udbydes. Vi vil gerne have boliger for envher smag, gode lækre seniorboliger, ungdomsboliger og singleboliger. Kun 20 procent af danskerne bor "normalt" med mor, far og børn. Vi skal sørge for at have et boligmakred, der svarer til det billede, fortalte Marie Stærke.

Når det kommer til bæredygtighed, skal politikerne overveje, hvordan man anvender kommunens tomme arealer.

- Vi ejer virkelig mange tomme arealer, som fortsat vil være tomme i fem elle ti år. Dem kan vi bruge til at eksperimintere med, blandt andet med madskove eller tinyhouses. Vi skal også turde at plante noget mere skov.

Erhverv Marie Stærke fortalte, at hun på erhvervsområdet overvejer, om Køge Kommune skal til at satse på noget andet ud over transport og logistik.

- Det har vi virkelig haft stor succes med. Vi har mistet 1800 arbejdspladser på erhvervene på havnen, men vi har skabt over 3000 arbejdspladser på transport i stedet. Men Køge har rykket sig med universitetshospital og jernbane. Man kan godt forestille sig, at vi kan tiltrække andre typer virksomheder, rådgivende virksomheder, robotvirksomheder eller vidensvirksomheder. Der skal vi også gøre os lækre over for dem. Jeg tror, der er mange af vores borgere, der synes, vi har rigeligt med lastbiler nu, sagde Marie Stærke, der også gerne vil satse på erhvervsturisme.

- Der er en investor, der kigger på os nu for at placere et hotel i Køge Nord fortalte hun.