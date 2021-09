Der er allerede sat penge af til at skabe bedre rammer for sygeplejerskerne i Team Øst i Køge Kommune, og pengene kommer i spil næste år, hvor sygeplejerskerne ifølge Marie Stærke (S) kan flytte ind i nye lokaler. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Borgmester slår fast: Sygeplejersker får nye og bedre lokaler næste år

Køge - 04. september 2021 kl. 11:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

De udekørende sygeplejersker i området Team Øst i Køge Kommune har i flere år råbt op om at få bedre lokaler end deres nuværende på Sandmarksbo, og fra 2022 bliver det med stor sandsynlighed en realitet.

Det fortæller borgmester Marie Stærke (S).

Hun forklarer, at politikerne faktisk allerede i forbindelse med sidste års budget satte syv millioner kroner af til den udekørende sygepleje, og heraf er vurderingen, at fire-fem millioner kroner vil gå til nye faciliteter til medarbejderne i Team Øst.

Kort om sagen To gange - i september og december sidste år - sendte sygeplejersker i området Team Øst i Køge Kommune såkaldte bekymringsbreve til kommunen.



Brevet fra december beskrev både problematiske arbejdsforhold, udfordringer med at leve op til love, dårlig trivsel, for få medarbejdere, kritisable lokaler og manglende patientsikkerhed.



Blandt andet nævnte sygeplejerskerne, at de ikke har kunnet »tage ansvaret for patientsikkerheden«, og at de har oplevet en »respektløs tilgang«, når det kom til deres fysiske lokaler, som de har råbt op om at få forbedret i mange år.



Ifølge Køge Kommunes ældre- og sundhedschef er de mange problematikker - undtagen lokalerne - i dag løst og »håndteret«, og sidste år blev der afsat flere millioner kroner til området, så sygeplejerskerne kan få nye lokaler i 2022.

Og når borgmesteren læser, at andre partiers gruppeformænd i denne uge har slået fast i DAGBLADET Køge, at de tager sagen alvorligt, går hun ud fra, at pengene forbliver i det kommende budget, og at sygeplejerskerne derfor får nye lokaler fra næste år.

- Det er ikke en nagelfast beslutning, men jeg er faktisk 100 procent sikker på, at det sker, understreger Stærke.

Hun nævner, at en mulig, fremtidig adresse kan blive den tidligere Ellebækskole på Gymnasievej.

- Altid en prioritering Borgmesteren fortæller, at hun blev bekendt med sygeplejerskernes problematiske fysiske rammer under sidste års budgetforhandlinger, og siden da har forvaltningen arbejdet på at finde de rigtige lokaler, forklarer Marie Stærke.

Angiveligt er pengene, som kan bruges på rammerne for på de ansatte i Team Øst, først sat af i 2022, og derfor skal sygeplejerskerne fortsat have deres arbejdsgang i lokalerne på Sandmarksbo. Medmindre der findes en midlertidig løsning inden da.

- Jeg kender ikke til nogle konkrete løsninger lige nu, men jeg ved, at man kigger på at gøre noget, mens man venter på den endelige løsning, fortæller borgmesteren.

Når nu I blev gjort opmærksom på problemerne med de fysiske rammer sidste efterår, hvorfor sker der så først noget i 2022? Kunne I ikke have fundet en løsning hurtigere?

- Man har gjort det, så hurtigt man kunne, men det er altid en prioritering af, hvad vi skal gøre, hvornår og i hvilket tempo. Nu kan vi glæde os over, at pengene bliver prioriteret, og at sygeplejerskerne får nye og bedre forhold næste år, siger Marie Stærke.

Sygeplejerskerne fortæller, at de har råbt op om lokalerne i mange år. Hvorfor sker der først noget til næste år?

- Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg blev først bekendt med sagen efter budgetforhandlingerne sidste efterår, men noget kan tyde på, at der er gået for lang tid, før vi har været opmærksomme på, at noget var galt. Men vi rykkede på det, lige så snart vi opdagede det og satte penge af i budgetforhandlingerne, pointerer borgmesteren.

Godt med opråb Når det kommer til den generelle kritik og bekymring, som sygeplejerskerne kom med i bekymringsbrevet fra december sidste år, fortæller borgmesteren, at hun tog det meget alvorligt.

- Derfor bad jeg straks direktøren om at rykke på det, hvilket også er sket. Det bekræfter sygeplejerskerne også, og det psykiske arbejdsmiljø er blevet bedre derude, siger Marie Stærke.

Sygeplejerskerne fortalte blandt andet i brevet, at de havde svært ved at leve op til loven, og at de ikke kunne garantere patientsikkerheden. Hvad tænker du om, at det har været sådan?

- Det har jeg det rigtig skidt med. Det er noget af den hverdag, som vi politikere ikke rigtig får indsigt i, og derfor er det godt, der blev råbt op, så man kunne gøre noget, siger Stærke.

Glade sygeplejersker Hos sygeplejerskerne i Team Øst er der umiddelbart glæde over udsigten til nye og bedre lokaler næste år.

- Det gør mig rigtig, rigtig glad, for det kan få trivslen til at flytte sig det sidste. Vi er nået langt, men de fysiske rammer bliver ved med at være en hæmsko i hverdagen, så bedre rammer betyder bedre arbejdsvilkår, forklarer teamleder Linda Blæsbjerg.

Hvad du tror sygeplejerskerne i gruppen vil tænke over udsigten til nye lokaler næste år?

- Deres første tanke vil nok være, at de vil se det, før de for alvor tror på det, for i lang tid har de haft følelsen af at blive lovet noget, som ikke kom, påpeger Blæsbjerg.

