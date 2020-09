- Hvis vi skal undgå flere nedlukninger, så skal vi knibe ballerne sammen og fokusere på at passe på hinanden, lyder det fra borgmester Marie Stærke (S). Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Borgmester opfordrer til at overveje festen: - Det er rigtig surt

Køge - 29. september 2020 kl. 12:20 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Med den nuværende udvikling er der behov for at understrege, at det er nu, vi skal passe på hinanden.

Sådan siger Marie Stærke (S), der er borgmester i Køge Kommune, om den nuværende udvikling i antallet af coronasmittede.

Smittetallet i kommunen stiger nemlig hurtigt i disse dage, og derfor er det vigtigt, at køgenserne overholder de restriktioner, som anbefales.

- Det handler om at holde afstand, spritte af og nyse i ærmet, understreger Stærke.

Hun peger også på, at der i øjeblikket er kommet opfordringer om, at danskerne skal prøve at undgå at deltage i sociale arrangementer.

- Jeg kan godt forstå, at det er rigtigt ærgerligt for nogle, og at det gør ondt at skulle aflyse fester og sige nej til at deltage i ting. Men jeg opfordrer til, at man overvejer en ekstra gang - inden man inviterer eller selv deltager - om det er noget, man burde aflyse.

- Tag jer sammen DAGBLADET talte i første omgang med borgmesteren mandag morgen, og kort tid efter stod det klart, at flere private fester nu havde resulteret i et større smitteudbrud. De to fester - en konfirmation og en 18-års fødselsdag - blev holdt i Solrød-området forrige lørdag, og de har indtil videre resulteret mange smittede, heriblandt 26 elever fra Køge Handelsskole.

Indtil da havde coronasmitten i Køge Kommune ellers været spredt både geografisk og aldersmæssigt, fortæller Marie Stærke.

- På det punkt har vi ikke set nogen sammenhæng, heller ikke mellem eksempelvis boligområder eller etnicitet, så det har været jævnt fordel. Det gør det også svært at inddæmme, for hvis der er tale om bestemte områder, kan man håndtere det ret præcist.

Med det nye udbrud, som har ramt handelsskolen hårdt, står det klart, at de unges fortsatte festvaner kan få store konsekvenser for spredningen af smitten.

Hvad tænker du om udbruddet af smittede fra de to fester, hvoraf mange går på Køge Handelsskole?

- Det vidner om, hvor hurtigt det kan gå, og at vi ikke kan være sikre på, at det ikke også kan ske andre steder. Det understreger, at vi skal være skarpe på at overholde restriktionerne, og det understreger behovet for, at man en ekstra gang overvejer, om man skal deltage eller invitere til fester. Det er rigtig surt, men det er altså det, vi bliver nødt til at gøre lige nu, siger Marie Stærke, da DAGBLADET fanger hende igen tirsdag formiddag.

Angiveligt har nogle af de unge festet og delt en ølbong. Hvad mener du om det?

- Jeg kan godt huske, hvordan det var at være ung, og jeg kan godt forstå, at man vil have det sjovt, men jeg er nødt til at sige: »Tag jer nu sammen«. Det går ikke at gøre de ting, og der må også være nogle forældre, som skal have en snak med de unge mennesker om, hvordan vi passer på hinanden, fastslår Stærke.

Håber på testcenter i Køge På baggrund af den seneste udvikling i smittetallet i Køge og ikke mindst blandt eleverne på Køge Handelsskole håber borgmesteren, at Region Sjælland vil stille et midlertidigt testcenter til rådighed, eksempelvis ved Campus Køge som handelsskolen er en del af.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig mere testkapacitet til Køge, for udviklingen i smittetallet understreger et behov, og hvis ikke på campus, så kunne man gøre det på Teaterbygningen og udvide de nuværende muligheder, påpeger socialdemokraten.

Hvilke konkrete tiltag overvejer I lige nu for at håndtere smitten generelt?

- Vi kigger for eksempel på bybilledet, særligt i Køge Midtby. Her ser vi på, om vi kan lave »gåveje« med afstand og pile for at prøve at se, om dem der går i midtbyen kan gå i samme retning, så de ikke er for tæt på hinanden, siger Marie Stærke.

Knib ballerne sammen Hun fortæller også, at der på skole- og børneområdet overordnet er stor forsigtighed, og allerede i dag må forældre vente uden for daginstitutioner og skoler, ligesom børnene generelt er meget delt op.

- Derudover følger vi selvfølgelig myndighedernes anbefalinger og påbud, understreger borgmesteren, der fortæller, at Køge Kommune som helhed bruger næsten dobbelt så mange ressourcer på rengøring i øjeblikket.

Hvad tænker du om risikoen for, at man kan ende i en situation ligesom i foråret, hvor landet lukkes ned?

- Sundhedsfagligt kan jeg ikke udtale mig om det, men jeg håber, at vi undgår at lukke Danmark ned igen, for det er hårdt menneskeligt og dyrt økonomisk. Derfor er det rigtigt vigtigt, at vi grundlæggende som mennesker og medborgere husker de her restriktioner og gør vores til hver i sær at holde afstand, spritte af osv., for det er det, der hjælper, fastslår Stærke og uddyber:

- Hvis vi skal undgå flere nedlukninger, skal vi knibe ballerne sammen og fokusere på at passe på hinanden. Det er jeg overbevist om, at vi godt kan i Køge Kommune.

