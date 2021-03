Borgmester Marie Stærke er bekymret for, at uro og kriminalitet vil blusse op, når dømte bandemedlemmer kommer ud af fængsel og retur til boligområde.

Borgmester om opholdsforbud: Boligområde taget som gidsel

Køge - 14. marts 2021 kl. 11:44 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Hensigten med opholdsforbuddet er forfejlet, når landsretten frikender bandemedlemmer og giver dem fri mulighed til at vende tilbage til det område, hvor de har begået kriminaliteten, når de er færdige med at sidde i fængsel.

Det mener Køge Kommunes borgmester, Marie Stærke, som vil have loven om opholdsforbud ændret.

Hun frygter, at de dømte medlemmer af Loyal to Familia vil bringe uro og bandekriminalitet med sig tilbage til blandt andet Karlemoseparken i Køge, når de bliver løsladt.

- Det bekymrer mig, fordi vi ved, at når de ikke er der, så er der fred og ro, og når de kommer tilbage, begynder balladen igen. Men vi vil ikke have balladen, utrygheden, uroen, nogle gange sammenstød, hvor der er våben indblandet og nogle gange med døden til følge. Det gør mig utryg, at sådan noget sker, siger Marie Stærke (S).

Forfejler hensigt

Hun peger på, at opholdsforbuddet netop blev vedtaget som en del af Bandepakke III for at forhindre bandemedlemmer i at fortsætte deres virke i boligområder, som ofte er en forudsætning for lige præcis denne type af kriminalitet.

- Jeg er ikke sikker på, at det er den hensigt, man har haft med den lovgivning. Det kommer jeg til at tage op over for mit parti på Christiansborg, siger Marie Stærke, der ud over at være borgmester i Køge også er næstformand i Socialdemokratiet.

Regning til kommunen

Marie Stærke mener videre, at et manglende opholdsforbud vil komme til at koste kommunen på pengekassen.

- Når LTF'erne kommer ud af fængsel, kommer vi til igen at skulle opruste på SSP, gademedarbejdere og samarbejdet med politiets lokale betjente. Der er boligområder, som bliver taget som gidsler. Det er den samme onde cirkel hver gang. Vi når lige præcis at opnå tryghed og ro i vores boligområder. Så bliver de løslade, og så starter menageriet forfra. Så jo flere punkter vi kan ramme bandemedlemmerne på, jo bedre. Her syntes jeg, at opholdsforbuddet var et godt redskab. Men når det så ikke virker, når man når frem til domfældelse, så er der noget galt, siger Marie Stærke.

Hensyn til unge

Hun mener også, at der er et hensyn at tage til de unge mænd og drenge, som er i fare for enten at blive ofre for eksempelvis afpresning, som bandemedlemmerne i sagen er dømt for, eller fristet til at gå ind i bandemiljøet.

- Det gør mig utryg, at de kommer retur og kan kapre nye medlemmer til deres bander. Jeg frygte kan, at det gør dem til endnu større helte for nogle letpåvirkelige drenge, at de har snørret landsretten, siger Marie Stærke.

Mens efterforskningen af Loyal to Familia-sagen kørte i 2017 og 2018, havde Køge Kommune bevilget ekstra penge til forebyggende medarbejdere, som samarbejdede med politiet, boligforeningerne og Helhedsplanen.