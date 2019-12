Tilbage i august var Marie Stærke (S) med til at åbne dørene for FGU Midt- og Østsjælland. Nu skal institutionen fyre hvert femte medarbejder. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om massive FGU-fyringer: - Det er rigtig ærgerligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester om massive FGU-fyringer: - Det er rigtig ærgerligt

Køge - 06. december 2019 kl. 15:59 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I FGU Midt- og Østsjælland er færre elever end forventet begyndt på den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), der slog dørene op landet over i august i år. Det betyder, at institutionen, som tæller kommunerne Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø, mangler 5,8 millioner kroner budgettet.

Konsekvensen bliver omkring 10-15 fyringer, primært undervisere, ud af i alt 68 medarbejdere.

I Køge Kommune ærgrer borgmesteren sig over de mange fyringer.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, og vi havde uden tvivl håbet på flere elever. Men hvis de unge ikke er der, skal vi have den rette mængde personale, siger Marie Stærke (S).

Ifølge borgmesteren skyldes de manglende elever hos FGU Midt- og Østsjælland blandt andet, at flere er begyndt på en uddannelse eller er havnet i en anden form for beskæftigelse.

- Altid en fornemmelse Op til åbningen af FGU har de fem kommuner indsendt deres bud til ministeriet på, hvor mange lokale unge der kunne være i målgruppen for den nye uddannelse. På den baggrund er der udarbejdet en prognose, som altså rammer noget forkert, og ifølge institutionens direktør Tommy Sylvest, er det et af de få steder, hvor man mangler markant mange elever. Stærke forklarer, at både hun og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er opmærksomme på, at ingen unge er kommet det forkerte sted hen.

- Når man laver de her prognoser, er det altid en fornemmelse, men jeg håber ikke, det er et udtryk for, at nogle unge er havnet på den forkerte hylde, siger borgmesteren.

Fakta om FGU FGU Midt- og Østsjælland er én ud af 27 statsfinansierede og selvejende institutioner i Danmark, der 1. august i år erstattede en række forberedende tilbud til unge under 25 år, der hverken er i job eller uddannelse.

FGU Midt- og Østsjælland dækker kommunerne Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø, og herunder driver den regionale institution tre skoler i henholdsvis Køge, Faxe og Ringsted.

Uddannelsen bygger på praksis, produktion og praktik og består af tre spor. På grund af færre elever end forventet skal institutionen nu fyre cirka hver femte medarbejder. Hun fortæller, at Køge Kommune har taget udgangspunkt i tilstrømningen til den tidligere produktionshøjskole Klemmenstrupgård, samt forsøgt at se om man kunne tiltrække unge fra andre kommuner uden for FGU Midt- og Østsjælland.

- Det er måske værd at tænke over, om vi kan blive bedre til at tiltrække flere uden for vores område, siger Marie Stærke.

- Ingen svækkelse Hvilken betydning får det for uddannelsen, at cirka hver femte medarbejder skal fyres?

- Mit håb og sats er, at det ikke vil betyde noget for fagligheden. Det hænger sammen med, at der bliver færre elever og linjer, som der ikke er tilslutning til. De linjer bliver nedlagt, men fagligheden forsvinder ikke fra de øvrige linjer. Det er i hvert fald min forventning, understreger Stærke.

Så du tror ikke, at fagligheden bliver svækket af fyringerne?

- Nej, det tror jeg ikke. Jeg har fuld tillid til, at skolen fortsat kan løfte opgaven, og det er jo ikke sådan, at hver enkelt lærer får meget mere at lave, påpeger borgmesteren.

relaterede artikler

Se billederne: Spændte elever klar til ny uddannelse 16. august 2019 kl. 15:02

- Gør FGU til jeres sted 16. august 2019 kl. 11:16