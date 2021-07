Borgmester om boligudvikling: Der er stort potentiale

Her ligger det såkaldte »perspektivareal« Borup Vest, der er et område vest for jernbanen med udgangspunkt omkring Lammestrupvej. Området er ikke en reel del en nye kommuneplan, men bliver givetvis en del af den næste, fortæller Marie Stærke.

- Ligesom i Herfølge er der også i Borup rigtig mange muligheder i at udvikle vest for stationen. Selvom det nu optræder som perspektivareal i kommuneplanforslaget, er det med for at signalere til borgerne i Borup, at dette er noget, som kommunen påtænker at kigge nærmere på i fremtiden, og at der nok kommer til at ske noget, siger hun.