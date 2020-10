Borgmester og folketingsmedlem indviede ny mindesten: - Det rigtige år

Se billedserie Borgmester Marie Stærke og Hjemmeværnets kommitterede for Hjemmeværnet, folketingsmedlem Søren Espersen, afslørede den nye mindesten søndag. Privatfoto: Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn

Køge - 05. oktober 2020

Faneborg, tændte fakler og mundbind i massevis. Indvielsen af mindestenen blev en både speciel og smuk oplevelse for de fremmødte søndag eftermiddag.

Det var borgmester Marie Stærke og Hjemmeværnets kommitterede for Hjemmeværnet, folketingsmedlem Søren Espersen, der afslørede stenen.

Fra Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegns, der står for arrangementerne, lød det fra formand Torben Hansson:

- I den svære og udfordrende tid må vi finde den nye måde at leve på - med ansvarlighed over for os selv og ansvarlighed over for andre. Tilværelsen behøver ikke at gå i står - blot vi passer på hinanden.

Borgmesteren var blandt flere, som holdt tale for de fremmødte ved indvielsen af den nye mindesten.

- Jeg er glad for at være med i dag - både fordi det er vigtigt at markere befrielsen, men også for at vi kan mindes og værne om nogle svære år i Danmarkshistorien og ikke mindst i Køges historie. Da krigen sluttede i 1945 - og Køge med borgmester Niels Albrechtsen ord - stort set var blevet forskånet for direkte at komme med i det store opgør - havde krigen alligevel grebet dybt ind i mange hjem med utryghed og frihedsberøvelse.

- Køge havde mange modstandsfolk, og de gjorde en kæmpe indsats. De turde gøre en forskel, og de turde gøre noget af det allermest beundringsværdige - nemlig at sætte sit eget liv på spil for at hjælpe andre. Med indvielsen af mindestenen i dag husker vi en vigtig del af Køges og Danmarks historie - en historie, som er vigtig at fortælle, og som er vigtig at se tilbage på. Historierne kan nemlig lære os noget - de kan lære os om barmhjertighed og om at hjælpe andre - selv om prisen kan være høj, sagde Marie Stærke, der også takkede hjemmeværnsforeningen for deres store arbejde generelt og med mindearrangementet.

Hun mente, at 75-året for befrielsen var et godt år at sætte en ny mindesten.

- Det var måske på tide, ville nogen måske sige, men af alle år, så er i år det helt rigtige. Ikke fordi det i år er 75-året for Danmarks befrielse, men fordi vi i år har prøvet, hvordan det er at miste vores frihed. Vi mister den godt nok for at passe på hinanden, men vi prøver i denne tid alligevel at miste noget frihed på grund af COVID-19. Folk på min alder og yngre har ingen anelse om, hvordan det er at miste sin frihed. Det har vi fået en smagsprøve på i år, påpegede Stærke.

Musik og miniskulptur Blandt søndagens fremviste faner sås også modstandsbevægelsens gamle fane. Den var venligst udlånt af Museum Sydøstdanmark, hvor den bliver opbevaret. Denne fane tilhørte foreningen Modstandsbevægelsen i Køge - en foreningen, der blev stiftet i 1948 - ikke at forveksle med Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, der blev stiftet af modstandsfolkene d. 1. august 1945.

Efter alle talerne blev fanerne præsenteret, frihedsbudskabet afspillet, og det samme gjorde salmedigteren Anne Vads frihedssang »Et Lysdøgn i Maj«. Stenens tekst er netop hentet - med forfatterens tilladelse - fra frihedssangen.

Sandra Elsfort og musikerne fra Hjemmeværnets Musikkorps København leverede igen sang og musik ved afsløringen, og ved afslutningen blev Joop Vos kaldt frem. Han er holocaustoverlever fra KZ-lejren Bergen-Belsen og var for Hjemmeværnsforeningens en stor ressource-person, da foreningen i 2018 skabte og indviede den 2,75 meter høje granitskulptur på åbrinken ved Åhavnen i Køge.

Joop Vos deltager også i markeringen af 75-året for befrielsen med to foredrag om sin og familiens overlevelse. En beæret Joop Vos fik som tak for sin indsats overrakt en miniskulptur af »Varme Hænder« - en skulptur i bronze og granit.