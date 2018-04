Send til din ven. X Artiklen: Borgmester jubler over udsigt til lægeuddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester jubler over udsigt til lægeuddannelse

Køge - 13. april 2018 kl. 13:39

Sundhedsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og et politisk flertal i Region Sjælland, har udpeget Køge til den oplagte placering for en ny lægeuddannelse. Det betyder, at Sjællands Universitetshospital, Køge får egen lægeuddannelse, og Køge får på samme tid sin første universitetsuddannelse.

Nyheden glæder Køges borgmester Marie Stærke.

- Det er en fantastisk god nyhed, at Region Sjælland, Sundhedsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet at etablere en lægeuddannelse på Sjællands Universitetshospital i Køge. Det glæder mig meget, at vi nu får vi et stærkt uddannelsestilbud. Det passer til Køge kommunes vision om at tiltrække flere uddannelser. Dertil er der et stærkt behov for lægeuddannelsen på Universitetshospitalet og i hele Region Sjælland, siger Marie Stærke (S) i en pressemeddelelse fra Køge Kommune.

Den nye uddannelse på Sjællands Universitetshospital, Køge bliver oprettet med et klinisk institut, som skal rumme 50 studerende årligt på medicinstudiets kandidatdel. På sigt håber man dog at kunne have helt op til 100 studerende.

Udvidelsen af studiepladser og etablering af en lægeuddannelse i Køge skal ifølge Sundhedsministeriet medvirke til at gøre indhug i det voksende problem med lægemangel, der plager Region Sjælland.

Direktør for Connect Køge Ingo Østerskov ser frem til, at Køge får egen lægeuddannelse, og håber, det kan modvirke den stigende lægemangel i regionen.

- Vi er meget glade for, at Køge får lægeuddannelsen, hvor de studerende fremover vil få mulighed for at tage en del af deres uddannelse her i byen. Med en lægeuddannelse på Sjællands Universitetshospital, Køge, håber vi at komme den stigende lægemangel i regionen til livs. Og så håber vi selvfølgelig også, at de færdiguddannede læger vil bosætte sig i Køge. Overordnede set er det dejligt, at de nye uddannelser, der kommer til byen, passer med det behov, der er i byen. Og vi vil forsat arbejde på, at der kommer flere uddannelser til Køge, der kan støtte op om det kommende universitetshospital, siger Ingo Østerskov.

Konkret skal den nye uddannelse placeres omkring Sjællands Universitetshospital i Køge, og giver medicinstuderende på den sidste del af universitetsuddannelsen mulighed for at studere i Region Sjælland.

I praksis vil en del af deres uddannelse stadig skulle foregå i København, men en del undervisning kommer så til at foregå i Køge eller øvrige hospitaler i Region Sjælland.

Ifølge den seneste opgørelse havde Region Sjælland i september 2017 119 ubesatte speciallæge-stillinger og 154 ubesatte SOSU-, sygeplejerske- og radiograf-stillinger på sygehusene i Køge, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. samt i psykiatrien.

