Lørdag efter Kristi himmelfart holdt rockerklubben Satudarah udendørs sommerfest i Hastrupparken. Borgmester Marie Stærke efterlyser, at politiet får bedre redskaber til at stoppe sådan en fest. Foto: Kim Rasmussen

Borgmester frustreret: Vi kan ikke stoppe rockerfest

Køge - 04. juni 2021 kl. 12:39 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

- Vi mangler redskaber til at stoppe sådan en fest.

Borgmester Marie Stærke efterlyser, at politiet havde haft bedre muligheder for at lukke en fest, som blev afholdt på de grønne områder i Hastrupparken i Køge lørdagen efter kr. himmelfart. Festen var en sommerfest i rockerklubben Satudarah, og deltagerne var iført klubbens karakteristiske rygmærke med en tohovedet indianer.

Selv om politiet var massivt til stede, fik rockerne uforstyrret lov til at feste videre, og det er problematisk, mener Køge Kommunes borgmester.

- Der var ikke noget med territoriemarkering, og situationen var rolig, men det er skidt i sig selv, at bandemedlemmer kan stå i et udsat boligområde og bare være der, siger Marie Stærke (S).

Hun savner, at politiet lettere kan gribe ind i sådan en situation.

- Kommunen som myndighed kan ikke gøre så meget, men jeg har brug for, at der er et politi, som kan gribe ind. Vi havde møde med politiet ugen efter med baggrund i den fest. Her undrede jeg mig, at politiet ikke gjorde noget. De svarede, at de ikke har lovhjemmel til at gribe ind. Der blev ikke spillet høj musik, der var ikke mistanke om våben og der var ingen slåskampe. Deres vurdering var, at de ikke kunne gribe ind på anden måde end ved at være til stede og være synlige, fortæller Marie Stærke.

Appel til Folketinget Hun sender derfor en appel til Folketinget om øget lovgivning, der vil kunne sende rockere og andre bandemedlemmer væk fra et område. Marie Stærke vil dog ikke tage stilling til, om et forslag fra regeringen, som torsdag blev stemt ned i Folketinget, er det, der skal til. Også et ændringsforslag fra Venstre blev stemt ned.

- Jeg synes, det er noget Christiansborg-fnidder. Det her sker i virkeligheden, og jeg savner et politi, der kan gribe ind, uden at der skal et stort bureaukrati, der skal i gang først, men at politiet kan agere på baggrund af deres egen vurdering af situationen, siger Marie Stærke.