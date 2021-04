Send til din ven. X Artiklen: Borgmester forsvarer omstridt gavekort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester forsvarer omstridt gavekort

Køge - 28. april 2021 kl. 13:50 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

5200 medarbejdere fra Køge Kommune kan se frem til at skulle en tur på restaurant, hotel, koncert eller udstilling betalt af deres arbejdsgiver.

Et byrådsflertal besluttede tirsdag aften, at der skal udstedes gavekort på 1.000 kroner til hver af de 5.200 kommunale medarbejdere i Køge Kommune.

Hensigten bag forslaget er, at kommunen med baggrund i en ny lov fra Folketinget kan udstede gavekortene som påskønnelse for deres indsats under coronakrisen. Gavekortet skal bruges til restaurantbesøg, hotelovernatning eller kulturelle oplevelser inden for en radius af 30 kilometer fra Køge Torv med det sigte at støtte disse brancher.

Marie Stærke indledte debatten med at fortælle, at hun ønskede at give gavekortet som en anerkendelse af den indsats, om kommunens medarbejdere har ydet under coronakrisen. Men hun talte samtidig om, at forslaget var en håndsrækning til restauranter, hoteller og kulturelle institutioner.

- Med det forslag kan vi føre 5,3 millioner kroner direkte ud i netop den industri, som blev lukket først og som blev åbnet til sidst, sagde hun.

Marie Stærke henviste til den lov, som Folketinget har vedtaget, der giver offentlige og private arbejdspladser mulighed for at give et gavekort på op til 1200 kroner til medarbejderne til brug i oplevelsesindustrien.

- Vi er kommunens største arbejdsplads, og vi har også et ansvar for at gå forrest og vise, hvordan vi kan støtte lokalt og holde erhvervslivet i gang. Jeg håber, at andre private erhverv, som har oplevet overskud, vil følge efter og hjælpe med en ordentlig vitaminindsprøjtning til det mest nødlidende erhvervslivet, sagde Marie Stærke (S).

- Jeg er trist over, at det i debatten har lydt, som om det private og det offentlige er hinandens modsætninger. Erhvervslivet har brug for en stærk kommune og kommunen har også brug for et stærkt erhvervsliv. Vi har en styrke, som kan hjælpe dem, som er svage lige nu. Med vores brede skuldre kan vi være med til at løfte dem, som har haft det svært i denne her tid. Det giver forhåbentlig arbejdspladser som resultat.

- Det her står jeg et hundredetusinde procent bag, sagde Marie Stærke.

Venstre: Rammer skævt Venstre kunne ikke støtte forslaget. Ken Kristensen mente, at pengene skulle hellere være anvendt mere målrettet på ældreområdet, skoleområdet eller børneområdet.

- Vi har stor sympati og anerkendelse for de hårdt arbejdende kommunalt ansatte. Men vi må også sige, at der trods alt har været en jobsikkerhed og en fast løn. Vi har set tusindvis af fyringer, selvstændige der har set deres livsværk smuldre. Forslaget om at bruge 5,3 millioner kroner, der rammer så skævt, som det her oplæg lægger op til, kan vi i Venstre ikke stå inde for. De her penge lander ikke nødvendigvis i Køges erhverv. Det kommer heller ikke til at hjælpe butikkerne. At påstå at de ikke har lidt, er en kæmpe fejl, sagde Ken Kristensen.

K: Hvad med frisøren Også Konservative stemte imod forslaget.

- Sagen har sneget sig ind på ryggen af en sag om Connect Køge, der har søgt om 514.000 kroner til støtte til aktiviteter til glæde for alle borgere og forretninger i Køge Kommune. Det har nu udviklet sig til sag på over 5 millioner kroner. Jeg anerkender fuldt ud, at de kommunalt ansatte har ydet en kanon indsats. Men det har trods alt været med jobgaranti og uden bekymring for den næste løncheck, sagde Thomas Kampmann (K).

- Sådan har det ikke være flere steder i det private arbejdsmarked. Jeg har svært ved at forklare det for min frisør eller den ansatte i mit træningscenter, der på ingen måde har haft samme jobsikkerhed, men er gået fra ansættelse til understøttelse flere gange. Hvordan forklarer jeg det til de Køge-borgere, der har mistet deres job, for slet ikke at tale om de selvstændige, der har set deres forretning forsvinde eller deres varelager blive for gammelt. Hvordan forklarer jeg, at de nu også skal være med til at betale bonus til kommunalt ansatte, der ikke har haft de bekymringer, fortsatte han.

Både Venstre og Konservative kritiserede desuden, at den foreslåede radius af 30 kilometer fra Køge Torv, betyder, at gavekortet kan bruges til at støtte restauranter eller hoteller fra Ringsted til Hvidovre, og dermed ikke nødvendigvis vil støtte Køges virksomheder.

LA: Ekstreordinært boost Under behandlingen af sagen var en række byrådsmedlemmer inhabile, fordi enten de selv eller deres nærmeste pårørende er ansat i Køge Kommune.

En af dem, der var inhabile, var Liberal Alliancen Jeppe Lindberg. Men over for Dagbladet giver han udtryk for, at han støtter forslaget.

- Det vurderes, at op mod 40.000 mennesker har mistet deres Job som følge af corona-nedlukningen. Oversat til Køgeskalaen er det 400 arbejdspladser, der er gået tabt. For at disse arbejdspladser ikke skal være tabt forevig, skal der et ekstraordinært boost til, og her er kommunens håndtag at udstede gavekort til oplevelsesindustrien, siger Jeppe Lindberg.

Bent Sten Andersen fra Dansk Folkeparti kaldte forslaget for god personaleledelse. Også Enhedslisten stemte for forslaget.

SF's Torben Haack henviste til, at Region Sjælland har givet et tilsvarende gavekort til regionens medarbejde.

Afstemningen endte med 11-8 i ja-sigernes favør. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten stemte for. Venstre, Konservative og Radikale stemte imod.

Det betyder dermed, at sagen skal i udbud, inden der så kan udstedes et gavekort til de kommunale medarbejdere.

Borgmesteren oplyste på byrådsmødet, at Slagelse, Holbæk, Odense, Region Sjælland og Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning har vedtaget et lignende gavekort.

