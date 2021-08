Borgmester før budgetseminar: Budget skal prioritere de sårbare

Hvert år samles Køge Kommunes byråd for at planlægge kommunens økonomiske rammer for de næste fire år. En væsentlig del af den proces er høringsperioden, hvor borgerne inviteres til at komme med høringssvar til budgetmaterialet.

Som en del af Køge Kommunes økonomiske politik indgår, at kommunens budget skal være i det, man kalder strukturel balance. Det betyder, at budgettet hen over de fire år det gælder for, samlet set er i balance. Der kan altså godt være udsving år for år, hvilket er tilfældet med budgetforslaget for 2022-2025. Her indeholder budgettet et overskud på 6 millioner kroner årligt i gennemsnit. Overskuddet udgør knap 27 millioner kroner i 2022 og falder til et underskud på godt 15 millioner kroner i 2025.