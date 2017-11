Borgmester: Timeout i forhandlingerne

- Partierne er gået tilbage til deres grupper for at tale om mulighederne, siger Flemming Christensen og fortsætter:

- Det er klart, at Socialdemokratiet givetvis vil forsøge at lokke eksempelvis DF og SF over i deres lejr, men nu må vi se. Jeg tror, at SF eksempelvis har følt sig godt behandlet i den nuværende flertalsgruppe. Spørgsmålet er, om SF og DF skal støtte rød eller blå blok for at en af siderne kan nå op på 14 mandater, siger Flemming Christensen til DAGBLADET, kort inden forhandlingerne i den nuværende flertalsgruppe genoptages.