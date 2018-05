Borgmester: P-forslag er helt skævt

Køge Kommunes borgmester, Marie Stærke (S), deltog sammen med flere borgmestre og embedsmænd torsdag ved en folketingshøring om et lovforslag, der skal tvinge kommunerne til at aflevere 70 procent af indtægterne fra betalingsparkering til staten.

Det skriver DAGBLADET Køge. Forslaget rammer helt skævt for Køge, mener borgmesteren, der peger på, at nettoindtægterne udelukkende er tiltænkt nye parkeringspladser og bedre p-forhold.

- Overskuddet er planlagt til mere og bedre parkering, eksempelvis nedgravede parkeringspladser. Det får vi ikke selv råd til, hvis forslaget vedtages. Vi har jo bedt private om at gå ind at udvikle blandt andet Rådhusstrædet, og de vil naturligvis gerne have deres investering igen. Hvis alle kommunale pladser så gøres gratis, så er der ingen forretning for de private virksomheder. Derfor har vi ønsket at indføre betalingsparkering, ikke fordi vi har lyst til at opkræve penge, siger hun til DAGBLADET.