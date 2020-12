- Vi ved jo, at vaccinen er på vej, og det vil være så ærgerligt, at vi får belastet sundhedsvæsnet for meget, så de ikke kan følge med, siger borgmester Marie Stærke (S). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmester Marie Stærke om ny nedlukning: - Det er nødvendigt

Køge - 07. december 2020 kl. 12:37 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Der bliver vidtgående restriktioner i 38 kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland. Det sker for at dæmme op for det kraftigt stigende smittetal.

Det betyder blandt andet, at folkeskoleelever fra 5. klasse og opefter bliver sendt hjem, det samme bliver studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Alle idrætsaktiviteter, kulturliv, biografer og svømmehaller lukker for offentligheden. Alle restauranter lukker også, bortset fra take-away.

Endeligt sendes alle offentligt ansatte hjem, bortset fra kritiske funktioner.

- Det er desværre nødvendigt. Vi kan kun se, at smittetallet stiger og stiger. Vi ved jo, at vaccinen er på vej, og det vil være så ærgerligt, at vi får belastet sundhedsvæsnet for meget, så de ikke kan følge med, lige inde vaccinen kommer. Så vi er nødt til at stramme op, siger Marie Stærke (S), som mandag morgen deltog i et virtuelt møde med sundhedsminister Magnus Heunicke sammen med borgmestrene fra de andre berørte kommuner.

Erfaring med nedlukning

Hun sammenligner nedlukningen med det, vi så i foråret.

- Det er en genoplivning af det, vi så i marts. Men nu har vi heldigvis noget erfaring, blandt andet med fjernundervisning. Det er også rart, at der er en juleferie på vej, som naturligt vil lukke noget af det berørte ned. Så må vi håbe, at det ikke bliver længere end det, siger Marie Stærke.

Restriktionerne betyder også, at alle serveringssteder og udskænkningssteder lukker for gæster.

- Det gør mig ondt. Det er en stor del af livet, også i vores by, men det er det eneste rigtige at gøre. Det er svært at overholde de restriktioner, der har været, mens de har åbent. Jeg har også været i en situation, hvor der var for mange mennesker til stede. Men jeg føler med restauratørerne, og jeg er overbevist om, at hjælpepakkerne kommer igen. Også restauranterne har en erfaring med at tænke kreativt, som de gjorde sidst, lige som vi har som kommune, påpeger Marie Stærke.

Restriktionerne træder i kraft allerede på onsdag. Det skal kommunen også være klar til.

- Jeg skal ikke kunne sige, om der er fuld hjemmeundervisning allerede fra onsdag. Men det er i virkeligheden ret simple, tekniske ting, der skal til. Hvordan logger man ind, at alle skal have slukket for mikrofonen og så videre. Det er lavpraktiske ting, som man lige skulle lære sidste gang, men som man kan nu. Jeg har indtryk af, at lærerne har fået udvidet deres faglige verden med, hvordan man kan undervise online, siger Marie Stærke.

Restriktionere omfatter ikke de mindste elever op til 4. klasse. Heller ikke daginstitutionerne bliver ramt af nedlukning.

- Som jeg har forstået det, fortsætter undervisningen for eleverne op til 4. klasse, som vi kender den nu. Daginstitutionerne fortsætter også som nu.

Hovedstadsrestriktioner udvides til Køge

Mandag trådte en række restriktioner i kraft for kommunerne i Region Hovedstaden. Men sundhedsministeren oplyste på mødet med borgmestrene mandag morgen, at de også bliver udvidet til at gælde de resterende af de 38 kommuner, heriblandt Køge Kommune.

- De hovedstads-restriktioner, som har været aktive de sidste uger, kommer også til at gælde for os. Men vi ikke sikre på, hvordan det konkret kommer til at ske. Det får vi mere at vide om, fortæller Marie Stærke, som sender en generel appel til borgerne i kommunen.

- Jeg vil gerne appellere til, at man overvejer grundigt, om man skal deltage i sociale arrangementer, eller om man kan undvære i det lige nu. Vi bliver nødt til endnu en gang at stramme os endnu mere an, så vi kan passe bedre på hinanden, siger Marie Stærke.