Se billedserie Det er kommet bag på Flemming Christensen, hvor nært han har taget personsagerne til sig, når borgere er kommet i klemme på den ene eller anden måde. Her er han sammen med erhvervsminister Brian Mikkelsen på besøg på Ådalen, hvor familien fik ødelagt deres hjem af rystelser fra anlægsarbejdet af en ny fjernvarmeledning. Foto: Kim Rasmussen

Borgmester: Jeg kunne ikke lade personsagerne blive liggende på skrivebordet

Køge - 30. december 2017 kl. 15:20 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag inden jul havde Flemming Christensen sine sidste vielser som borgmester. Tre par skulle sige ja til hinanden, to af dem på rådhuset, det tredje på Centralhotellet midt i Køge. Opgaven med at erklære par for rette ægtefolk at være er en af dem, som den 73-årige borgmester nu siger farvel til. Efter fire år på posten skal han nu overgive stafetten til Marie Stærke (S).

- Det er smadder hyggeligt at forestå vielser. Det er absolut en af de gode ting ved jobbet. Det er en dejlig begivenhed, folk er glade og gæsterne er glade. Det er ikke usædvanligt, at vi en gang imellem også tager hjem i folks domiciler eller på værtshuse, hvor man nu ønsker at fejre. Der har jeg altid en ambition om, at jeg gerne vil skabe ro om situationen og lave en hyggestund. Og kan man få en rørt tåre frem i øjet på enten bruden eller gommen, så er man nået langt. Det lykkes en gang imellem. Det er dejligt, fortæller Flemming Christensen (K).

Flemming Christensen kom til borgmestermagten som kompromiskandidaten efter kommunalvalget i 2013. Her var han manden, der kunne samle opbakning fra Venstre og SF og indlede et borgerligt styre efter mere end 90 år med socialdemokratiske borgmestre i Køge Kommune.

Dermed kunne Flemming Christensen også lægge titlen som Køge Kommunes borgmester for enden af en karriere, hvor han har fungeret som bankdirektør i blandt andet region Syddanmark og i Køge. Og et medlemskab af Køge Byråd fra 2006 gav ham også politisk erfaring.

- Jeg var godt forberedt på, hvad jobbet ville indebære, også at jeg ville være rimelig optaget de næste år. Det kan jeg bekræfte, det holdt også stik. Så på den front dukkede der ikke de store overraskelser op. Det mest overraskende har været, hvordan man som person agerer, når man pludselig er i den rolle. Hvordan man selv hopper ind i den, siger Flemming Christensen.

Han erkender, at han først og fremmest tænker på de personsager, han som borgmester har fået indblik i.

- Der er ingen tvivl om, at man lader sig rive med og engagerer sig personligt i mange af sagerne. Jeg er ikke god til at lægge det på skivebordet om aftenen, når jeg går hjem. Sådan noget fylder. Det svære er, at man på én gang står i en situation, hvor man netop er nødt til at lade være med at lade rive sig med. For selv om man har lyst til det, og selv om det menneskeligt godt kunne give mening, er man oppe imod en lovgivning, hvor man alligevel ikke kan.

Det er blandt andet de sager på Ådalen i Ølsemagle og Bjerggade i Køge, hvor familier fik ødelagt deres hjem som følge af offentlige byggeprojekter, som borgmesteren tænker på.

- Der har været eksempler på, hvordan vores byggeprojekter har generet nogle borgere. Der kan det være svært ikke at føle sig personligt på bølgelængde med de borgere, der er i klemme. Men der er også noget jura, der forhindrer, at man kan hjælpe i det omfang, man selv kan have lyst til. Selv om sagerne på Ådalen og i Bjerggade måske endte OK for de involverede parter, så var den tid, der gik undervejs, hård for dem.

- Det samme gælder også sager, hvor borgere klager over en afgørelse, der involverer personer, familier og børn. Ofte kan man godt forstå de pågældende forældres situation, samtidig med, at der er en lovgivning, vi som kommune er nødt til at tage vare på. Mange har en opfattelse af, at så kan borgmesteren lige lave den afgørelse om. Men det kan en borgmester ikke. Det, som en borgmester kan, er at sikre, at den sagsbehandling, som borgeren får, er korrekt. Men ændre en afgørelse - det kan han ikke, forklarer Flemming Christensen.

