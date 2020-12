Forud for den kommende politiske behandling af ghettolov og ghettolisten ser borgmester Marie Stærke (S) på problematikken med ambivalens. Hun mener dog grundlæggende, at ghettoloven giver nødvendige redskaber til at sætte ind i særligt udsatte boligområder. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Borgmester: Ghettoloven giver os vigtige redskaber

Det fremfører borgmester Marie Stærke (S), da hun bliver spurgt til fordele og ulemper ved ghettolov og -liste, som nu kommer på Folketingets dagsorden, efter at et borgerforslag om at skrotte loven og listen har fået flere end 53.500 borgere til at skrive under.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her