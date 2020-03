Borgerservice åben for akut-henvendelser

Som en følge af beslutningen om at lukke for ikke alle nødvendige funktioner, laves der heller ikke pas eller kørekort i Køge Kommune, indtil videre frem til den 27. marts. Har man af uopsættelige årsager brug for at bestille et nyt pas eller kørekort er der dog mulighed for det. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.