Hvis der er flertal, vil borgmester Marie Stærke sende en ansøgning afsted. Foto: Steen Østbjerg

Borgerrådgivers skæbne afgøres i dag

Køge - 10. august 2021 kl. 11:32 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Det er sidste udkald, hvis Køge Kommune skal have økonomisk støtte til en borgerrådgiver.

Derfor bliver sagen taget op på et temamøde i Økonomiudvalget tirsdag eftermiddag.

Her vil det blive afgjort, om der er flertal eller ej for at sende en ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen, som administrerer en pulje til borgerrådgivning på i alt 135 mio. kr. over en projektperiode på fire år.

- I går (mandag, red.) fik jeg en henvendelse fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten om, at de gerne vil have sendt en ansøgning afsted. Nu skal jeg sikre mig, om der er opbakning til det. Vi har i eftermiddag (tirsdag, red.) et temamøde i Økonomiudvalget, og her vil jeg høre, om der er opbakning blandt partierne til at sende en ansøgning afsted eller ej, siger borgmester og formand for Økonomiudvalget Marie Stærke (S) og uddyber:

- Vi sender en ansøgning inden i morgen kl. 12, hvis der er flertal på temamødet, fastslår hun.

Puljen til borgerrådgivere er oprettet som et resultat af aftalen om Finansloven 2021 mellem regeringen og støttepartierne.

Ønske fra flere Over for DAGBLADET har parter fra handicap-, social- og ældreområdet udtrykt ønske om en borgerrådgiver i Køge Kommune.

- Jeg vil vove at påstå, at det bliver en win-win-situation for alle. Kommunen vil selvfølgelig gerne have så få ankesager som muligt. Hvis borgeren bliver vejledt korrekt, vil det sænke mængden af ankesager, har formanden for Danske Handicaporganisationer i Køge, Nils Bo Hermansen, tilligere sagt, som et af argumenterne for at indføre en borgerrådgiver i Køge Kommune.

Andre tiltag Marie Stærke er dog ikke selv sikker på, at en borgerrådgiver er den rigtige løsning.

- I et oprettet udvalg er der tidligere blevet undersøgt fordele og ulemper ved en borgerrådgiver. Her var anbefalingen, at man ikke syntes, at borgerrådgiver var det rigtige, siger borgmesteren og fortæller, at hun umiddelbart hellere vil satse på andre tiltag, som kan forbedre sagsbehandlingen i kommunen.

-Vi skal ikke være en jungle for borgerne, og derfor skal vi rydde op i kommunen og gøre det bedre. Jeg anerkender fuldt ud, at vi historisk set ikke har gjort det godt nok med sagsbehandlingen, siger borgmesteren.

Marie Stærke fortæller desuden, at ønsker om en borgerrådgiver fra flere parter i kommunen har gjort indtryk på hende, men at hun ikke er sikker på, at en borgerrådgiver er den rigtige løsning.

Til spørgsmålet om, hvorfor man ikke bare prøver en borgerrådgiver af nu, hvor der ovenikøbet er en økonomisk pulje til formålet, svarer Marie Stærke:

- Jeg har det lidt ambivalent med de her prøvepuljer. Blandt andet fordi, at funktioner på prøve hurtigt kan blive en indgroet del af kommunen.

Bakker op Dansk Folkeparti og Enhedslisten har bakket om at få indført en borgerrådgiver i Køge Kommune, som skal fungere som en bindeled mellem kommune og borger.

Også Radikale Venstre kommer til at stemme for i eftermiddag, fortæller Mette Jorsø, der er 2. viceborgmester og medlem af økonomiudvalget.

- Jeg er meget positiv over for at få indført en borgerrådgiver. Det vil være en gave til kommunen, da den kan hjælpe borgerne igennem systemet og forhåbentlig nedbringe antallet af ankesagerne, siger hun og fortsætter:

- Det vil være helt tåbeligt, hvis vi senere selv skal finde pengene frem i kommunen, når nu vi kan få økonomisk støtte fra staten. Vi kan altid takke nej tak, hvis vi senere får bevilliget pengene, men indtil videre har jeg ikke hørt om bedre tiltag end en borgerrådgiver, siger Mette Jorsø

Tirsdag eftermiddag bliver det afgjort, om Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre får tilslutning af flere partier, der kan udgøre et flertal.

Debatten og dialogen om en borgerrådgiver blev intensiveret, da det viste sig, at ansøgningsfristen til den økonomiske støttepulje, der er oprettet på baggrund af Finansloven, stod til at udløbe allerede onsdag den 11. august klokken 12.