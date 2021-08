Se billedserie Stisystemet i Herfølge er meget udbygget, men det kan være et problem at finde rundt. Foto: Niels Rolskov

Borgerønske: Bedre skiltning på stierne

Køge - 21. august 2021 kl. 18:01 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Mange af os har oplevet, hvor populært det er blevet at gå en tur i nærområdet - ikke mindst i den seneste tid.

Det gælder også i Herfølge, hvor borgerforeningen har modtaget en række henvendelser med ønsket om bedre skiltning på stisystemerne.

For at få et overblik over problemets omfang gennemgik Borgerforeningens stiudvalg hele stisystemet i Herfølge midt og syd.

Her var det tydeligt, at man nemt kunne fare vild på stierne og at der var plads til forbedring.

- Vi har jo et omfattende stisystem, der for eksempel kan bringe dig helt til Vedskølle, men det er noget kringlet og præget af knopskydninger. Derfor kunne det være rigtig godt, hvis vi fik nogle flere skilte op, så man kan orientere sig om mulighederne i stisystemet. Dermed vil folk blive guidet bedre rundt og det vil ikke mindst betyde, at man kunne få nogle lette trafikanter væk fra de veje, der er meget trafikerede, siger lokalpolitiker Niels Rolskov (EL), der også er medlem af Herfølge Borgerforening.

Ved gennemgangen blev der i alt fundet 17 positioner i stisystemet, hvor der var manglende eller ingen skiltning.

Borgerforeningen har på den baggrund indsendt kortskitser med angivelse af de enkelte positioner, hvor der er mulighed for enn bedre skiltning, til anlægsafdelingen i Køge Kommune.

- Nu håber vi på, og glæder os til, at anlægsafdelingen vil benytte sig af den gode ide og foranledige, at skiltene bliver sat op.

Der er så mange gode muligheder for en gåtur I Herfølge, og omegnen er bestemt også værd at besøge via stisystemet, bemærker Niels Rolskov afsluttende på vegne af Herfølge Borgerforening.