Det er specielt de gamle diesellokomotiver, der skaber problemerne omkring Køge Station. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Borgerne opfordres til at klage over støj og møg ved stationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerne opfordres til at klage over støj og møg ved stationen

Køge - 24. august 2020 kl. 18:48 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DSB og Banedanmark er som bekendt i gang med at renovere jernbanestrækningen mellem Ringsted og Næstved til gavn for passagererne - ikke mindst pendlerne til og fra København.

Det betyder, at togene på strækningen i øjeblikket er henvist til at køre imellem Nykøbing F. og Køge, hvorfra passagererne kan komme videre - primært til og fra Hovedstaden og Roskilde. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Men - dels medfører den øgede trafik perioder, hvor bommene over jernbaneoverskæringen er nede i en længere tidsperiode end normalt.

Og dels er der tale om dieseltog af en noget ældre dato, som er de eneste, der ifølge DSB er tilbage i flåden og godkendt til at køre på strækningen.

- Når de gamle tog har ophold på Køge Station, både larmer og sviner det til gene for ikke mindst naboerne, erkender formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL).

- Det vil vi naturligvis gøre, hvad vi kan, for at undgå. Desværre er det ofte sådan, at store omlægninger kræver ofre, mens de står på. Men vi er i dialog med DSB om, hvordan vi kan mindske generne.

Både DSB og Banedanmark har over for Køge Kommune beklaget de gener, som borgere i området har oplevet, og på et kommende møde skal det afklares, om der er muligheder for at mindske de gener.

Send din klage

Køge Kommune vil derfor til brug for drøftelserne på mødet gerne høre fra borgere, der oplever gener ved den midlertidige togdrift - både hvilke gener, hvornår på døgnet, der forekommer og så videre.

På hjemmesiden koege.dk kan man finde både klagevejledning samt inspiration til at føre journal over generne. Indgivne klager bedes sendes til miljoe@koege.dk.

En del af generne drejer sig om de gamle tog, der holder i tomgang på Køge Station, og ifølge DSB vil situationen med de omdirigerede dieseltog vare året ud.

- Her har vi fået at vide, at de store diesellokomotiver kræver en længere opstart på omkring 20 minutter, hvilket betyder, at de med et kortere ophold desværre ikke kan nå at slukke motorerne og tænde dem igen før afgang, forklarer Niels Rolskov.

- Heldigvis handler en del af de forbedringer, som Banedanmark er i gang med, om at gøre klar til elektrificeringen af togdriften, hvilket jo bliver en gevinst i forhold til både støj og svineri.

- Nogle beboere har peget på muligheden for at lade dieseltogene køre til Køge Nord Station i stedet, men passagerudvekslingen sker netop på Køge Station, da hverken Østbanen eller Lille Sydbanen stopper på Køge Nord Station, siger han.

En positiv sideeffekt af det igangværende projekt er, at der også fremover vil være fast togdrift mellem Køge og Nykøbing F. Fra december 2022 forventer DSB, at el-tog vil køre på strækningen Nykøbing F.-Køge-København.