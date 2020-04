Se billedserie Bibliotekerne står tomme. Men langt flere bruger i stedet bibliotekets internetløsninger. Her er det Borup Bibliotek som er lukket ned for besøgende. Arkivfoto.

Borgerne flokkes om bibliotekernes digitale reoler

Køge - 12. april 2020

Køge Bibliotekerne har med succes fået flyttet læsere over på de digitale tjenester. Mange af os er nemlig hjemme i disse dage. Og en stor savner måske at komme en tur på biblioteket og blive underholdt, inspireret og måske endda også klogere. Men der er ikke helt lukket for vidensbanken.

Den digitale udlånstjeneste for e- og lydbøger, eReolen, har gennem den seneste uge oplevet en stigning på 50 procent i antal udlån. Også bibliotekernes digitale filmtilbud,

Filmstriben, oplever større efterspørgsel. Det fortæller René Høtbjerg Øhlenschlæger, som er biblioteksfaglig leder i Køge Kommune, der nu giver folk lidt ekstra muligheder også.

- Vi forsøger at justere vores tilbud, og derfor har bibliotekerne øget loftet for lån via eReolen og Filmstriben fra 4 til 6 digitale lån per måned per låner. Samtidig har vi øget bemandingen i vores bidrag til den landsdækkende tjeneste biblioteksvagten.dk, hvor man kan maile eller ringe til en bibliotekar og få vejledning, siger han.

Ikke alt er corona

Mens mange gymnasieelever i øjeblikket skriver på store opgaver, er der også efterspørgsel på både underholdning til børnene og inspiration og oplysning til de voksne. Og det hele handler som sagt ikke om corona, siger han.

- Emner som ensomhed, fake news og forskellige politiske tiltag får en forstærket aktualitet i de her tider. Så vi forsøger at guide vores brugere i retning af det, de har brug for, mens vi også gerne vil inspirere eksempelvis til andre kulturelle tilbud, siger René Høtbjerg Øhlenschlæger

Biblioteket på de sociale medier

Køge Bibliotekerne bruger også Instagram og facebook-sider til at gøre opmærksom på digitale begivenheder i litteraturens verden, muligheden for musikkoncerter, som kan ses på computeren derhjemme og meget andet. Men opfordrer også til at folk deler deres gode oplevelser med hinanden.

- Det er det fedeste, hvis vi kan inspirere hinanden som privatpersoner, og der skal vi i den her tid selvfølgelig være med til at bygge bro. Så tag endelig opslag med #køgelæser, hvis du deler læseoplever på dine sociale medier, siger René Høtbjerg Øhlenschlæger.

Bibliotekets chance for at vokse

Når folk strømmer til de digitale hylder i denne tid, kan det måske også betyder flere faste bruger, når vi går over på normale og corona-fri tilstande igen.

- Vi både håber og tror, at vi når nogle nye brugere i øjeblikket. Og vi håber, at vi også vil se dem på vores biblioteker, når corona'en er drevet forbi, siger den biblioteksfaglige leder.