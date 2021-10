Der er behov for samlede løsninger for trafiksituationen på viadukterne ved Svansbjergvej og Søllerupvej ved Herfølge, mener Herfølge Borgerforening, som selv har udarbejdet en række løsningsforslag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Borgerforening håber på samlede løsninger for trafiksikkerheden

Køge - 23. oktober 2021 kl. 15:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Både på den korte og den lange bane ser Herfølge Borgerforening gerne, at trafiksikkerheden får et væsentligt nøk op ad ved nogle af indfaldsvejene til Herfølge.

Og med erkendelsen af, at der i første omgang ikke er økonomi til eksempelvis dyre cykelstisløsninger på Svansbjergvej- og Søllerupvejviadukterne, som borgerforeningen ellers ønsker, kan der blive behov for, at man først iværksætter billigere delløsninger. Og derefter tager fat på de mere omkostningstunge, fremhæver formanden for Herfølge Borgerforening, Hans Christian Andersen.

Borgerforeningen melder sig på banen i kølvandet en artikel i DAGBLADET tirsdag, hvor teknik- og ejendomsudvalgsformand Erik Swiatek (S) foreslog, at Svansbjergvejsviadukten i en forsøgsperiode på seks måneder skal afspærres for bil- og lastbilstrafik.

- Søllerupviadukten er i vores øjne lige så farlig som Svansbjergvejviadukten, og derfor ser vi helst, at der laves en samlet løsning for de to, siger han.

Borgerforeningen har da også selv fået udarbejdet materiale og forslag, som man har drøftet med repræsentanter fra kommunen på flere møder.

På den længere bane foreslår man blandt andet, at der oprettes dobbeltrettede cykelstier over viadukterne for at sikre de bløde trafikanter. Cykelstier, der samtidig skal anvendes af gående.

I forslaget, som man har fremlagt for kommunen, står der blandt andet:

"Fortovet på den nordlige del af Svansbjergvej ned mod Vordingborgvej (på begge sider af Solvangsvej), skal inddrages til vej. Opmarchen ved stoplyset skal være så bred, at der er plads til to vejbaner og dobbeltcykelsti. Opmarchlinjen skal muligvis trækkes mod Vordingborgvej i forhold til i dag. Der bør etableres et hastighedsnedsættende vejbump (østgående) overfor Solvangsvej, ligesom der bør overvejes at indføre 40 km/t-zone pga. beboelsen på den sydlige del af vejen. Der skal formodentlig fortsat være et mindre fortov ud for ejendommene inden cykelstien krydses ved udkørsel fra ejendommene," lyder det i det materiale om Svansbjergvejviadukten, som borgerforeningen har præsenteret for kommunen.

Borgerforeningsformand Hans Christian Andersen uddyber:

- Den langsigtede løsning med en cykelsti på viadukterne er selvfølgelig dyr, og derfor er vi nødt til at finde nogle delløsninger, indtil kommunen har økonomi til at løse det. En mulighed kunne være at forbyde lastbiler og tung trafik, en anden kunne være at gøre det til en trafiksikker viadukt med med separat vejbane og dobbeltrettet cykelsti og gangarealer, siger han.

- Afspærring kan flytte problemet Hans Christian Andersen understreger imidlertid adskillige gange, at man ser på Søllerupvejviadukten med samme alvor, og at borgerforeningen ligeledes har udarbejdet materiale, som kaster lys over udfordringerne her.

- Så vi håber på, at kommunen vil arbejde med en samlet løsning, siger han og fortsætter:

- Der er forskellige problemer med de to viadukter, men fælles er, at begge er meget trafikusikre. I forhold til Svansbjergvejviadukten har vi påpeget lige fra begyndelsen, at vi synes, at den skaber en rigtig dårlig løsning for trafiksikkerheden. På den korte bane er vores forslag nu, at man i stedet for de smalle rabatter (Vejstrækningen er en såkaldt 2-minus-1-vej, red.) etablerer ordentlige gangarealer i sydsiden af vejen og så vejbane på nordsiden. Det kunne man gøre ved at ændre på stribningen, og så håber vi samtidig, at man kan etablere et bump ned mod Vordingborgvej, for vi hører, at mange bilister skruer op for farten, hvis de fra toppen af viadukten ser, at der er grønt lys nede ved Vordingborgvej, siger Hans Christian Andersen.

Men nu er forslaget jo at afspærre den i en midlertidig periode på seks måneder.

- Vi har vældig stor forståelse for alle forsøg på at gøre det bedre og mere trafiksikkert. Vi afviser ingenting og er klar i forhandlingsposition, siger Hans Christian Andersen og fortsætter:

- Nu starter man med det forslag og kan så bygge videre på det. Det ville være fjollet at afvise noget. Men vi kan da godt være bekymret for, at meget af trafikken i stedet ville rykke forbi den nye lilleskole og forsamlingshuset på Bjergvej og så videre mod Søllerupvej. På den måde ville de så få problemet, som dermed ville blive skubbet, siger Hans Christian Andersen.

- Men trafiksikkerheden er det vigtigste, ingen tvivl om det, siger han videre.

Udvalgsformand Erik Swiateks forslag om at afspærre Svansbjergvejviadukten skal nu undersøges af forvaltningen, før Teknik- og Ejendomsudvalget i givet fald tager stilling til det.

