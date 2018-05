Støjskærm og støjreducerende asfalt har ikke bragt støjen fra Køge Bugt Motorvejen ned på et acceptabelt niveau, lyder det fra 118 borgere i Rishøj- og Ølsemagleområdet i en underskriftsindsamling, der er sendt til kommunen. Køge Kommune har dog meget få handlemuligheder som enkeltkommune, lyder svaret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgere samler sig i kamp mod stigende støj fra motorvejen

Køge - 18. maj 2018 kl. 05:21 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De støjdæmpende tiltag har ikke haft tilstrækkelig stor effekt, efter at Køge Bugt Motorvejen blev udvidet fra seks til otte spor.

Det er konklusionen i en underskriftsindsamling, som 118 borgere fra Rishøj- og Ølsemagleområdet for nogle måneder siden sendte til Køge Kommunes teknik- og miljøforvaltning, og som nu er blevet forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget. Det skriver DAGBLADET.

De 118 borgere bor på veje som Klematisvej, Kirstinedalsvej, Snebærvej, Skolevej og Skyttevangen. Kernen i indsigelsen er, at den nyligt etablerede støjskærm på den nærliggende motorvejsstrækning ikke har bragt støjniveauet ned på et acceptabelt niveau, og at det fortsat ikke er muligt at opholde sig i haven eller blot åbne et vindue i sit hus, uden at man bliver generet af støj.

Gennem det såkaldte »Silent City-samarbejde« har borgmestrene i seks kommuner, der alle døjer med stigende støjproblemer, derfor skrevet et fællesbrev til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget i Folketinget. Teknik- og Miljøforvaltningen har ligeledes kontaktet Vejdirektoratet for at oplyse dem om borgerprotesten fra Køge.

I svaret fra seniorprojektleder Robin Højen Madsen lyder det blandt andet:

- Vi er opmærksomme på støjen fra Køge Bugt Motorvejen, og der er allerede gjort en del for at mindske støjen i form af støjskærme og støjreducerende asfalt. Ligeledes tilbyder vi facadeisolering til de mest støjbelastede boligområder i 2018. (...) I VVM-redegørelsen (fra 2009, red.) vurderes det, at 5.015 boliger langs motorvejstrækningen var støjbelastede med over 58 dB inden udbygningen. I 2025 vurderes det, at antallet af støjbelastede boliger over 58 dB er faldet til 3.783 boliger; altså efter udbygningen fra seks til otte spor og etablering af støjskærme og støjreducerende slidlag.

Læs hele historien i torsdagens DAGBLADET.