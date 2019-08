Borgere med kroniske sygdomme får hjælp

Køge: Kommunen vil give flere borgere som Alex Gunderson med kroniske hjertesygdomme som KOL, hjertediabetes og åreforsnævring en plads på rehabiliteringsforløbene. Borgere med kroniske sygdomme bliver tilbudt individuelle forløb, der kan styrke dem psykisk og fysisk til at leve bedre med deres tilstand. Forløbene kan indeholde træning, madlavningskurser, viden om at leve med en sygdom og mindfulness. Køge Kommune har skræddersyet forløbene ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, og det er desuden lovpligtigt at tilbyde. - Vi ønsker heller ikke at vælge det fra, for vi ved, at det er det bedste, vi kan give dem, siger Annemarie Jacobsen, sundhedskonsulent i kommunen. Selv om en del borgere henvender sig frivilligt til egen læge for at få en henvendelse til forløbene, forsøger kommunen at tiltrække endnu flere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her