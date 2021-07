Politiet sigter 32-årig mand for seks tilfælde af hærværk mod det offentlige. Foto: Hans Jørgen Johansen

Borger frustreret over sagsbehandling: Amok på kommunal bil

Køge - 24. juli 2021

En 32-årig mand har de seneste måneder begået stribevis af hærværk mod offentlige bygninger og biler. Manden er frustreret over kommunens sagsbehandling. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Torsdag eftermiddag gik det ud over en hjemmeplejebil fra Køge Kommune. Hjemmeplejebilen holdt parkeret ved Meny på Fasanvej i Køge, hvor manden greb en tilfældig gren og brugte den til at gå amok på køretøjet. Manden smadrede ruderne på bilen og klatrede op på taget, hvor han gav sig til at hoppe på den. Flere vidner ringede til politiet.

Da patruljen ankom, forklarede den 32-årige mand, der er fra Køge, at han ødelagde den kommunale bil, fordi han er sur på kommunens behandling af ham. Manden blev anholdt og sigtet for hærværket og derefter løsladt igen.

- Det er en lidt anderledes og aparte måde at udøve sin utilfredshed med den kommunale service på. Det påvirker ikke kommunens beslutning eller behandling af ham at begå overtrædelse af straffeloven. Så vi har henvendt os til kommunen, om der er andre måder at tage sig af ham, så vi som politimyndighed ikke skal gøre det, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Seks sager på få måneder

Det er nemlig langt fra første gang, at politiet tager den 32-årige mand i at begå hærværk. I alt er han nu sigtet for seks tilfælde af hærværk mod offentlige myndigheder siden maj.

I slutningen maj måned gik det ud over et køretøj tilhørende forsvaret, der holdt parkeret foran Køge Arrest.

I juni smadrede han en rude ved indgangspartiet til politististationen i Køge.

I begyndelsen af juli knuste han en rude på et værested på Sygehusvej i Køge og forsøgte at ødelægge et skilt, der stod foran kommunens psykiatriske afdeling på Sygehusvej. Samme sted ødelagde han nogle vinduer den 18. juli. Og i onsdags, den 21. juli, gik han til angreb på indgangspartiet til Skt. Hans Hospital i Roskilde.

- Ofte bruger han noget forhåndenværende, han lige finder, en sten eller en skovl. Det viser det også med hjemmeplejebilen. Der var det en gren, han havde fundet, og sin egen vægt til at trampe på taget, siger Martin Bjerregaard.

Vred på systemet

Martin Bjerregaard understreger, at mandens frustration udelukkende er rettet mod det offentlige.

- Hans vrede mod systemet er rettet mod myndighederne, så borgerne skal ikke være bekymret for, at han kommer forbi og smadrer deres vinduer, siger Martin Bjerregaard.

- Nogen tænker måske, hvorfor han ikke bliver varetægtsfængslet. Men det er en række mindre alvorlige sager, hvor der ikke er personer i risikozonen. Så som det ser ud lige nu, er grundlaget for at fængsle ham ikke tilstede. Vi forsøger at tage kontakt til en anden myndighed og se, om det kan ændre hans opfattelse af behandlingen af hans egen sag og dermed få hærværket stoppet.

Politiet har endnu ingen opgørelse over hvor meget, der er sket skader for og som manden risikerer et erstatningskrav for.

- Men det løber da op, så både for hans egen og det offentliges skyld, vil det være en god idé, hvis vi som myndigheder kan hjælpe ham med at stoppe det her, siger Martin Bjerregaard.

Den kommunale hjemmeplejebil fik flere knuste ruder og buler i taget.