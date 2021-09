Se billedserie Birger Niemann har tilbudt at anlægge en støjvold, som skal mindske støjen fra Sydmotorvejen. Køge Kommune har dog afvist ansøgningen, selvom den ikke skal have en krone op af kassen. Foto: Kim Rasmussen

Borger får nej til at lave privat støjværm mod motorvej

Køge - 13. september 2021 kl. 13:23 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Ved sit køkkenbord sætter Birger Niemann sin pegefinger på et støjkort over Køge Kommune, der viser, at hans grund er ramt af en stor mængde støj fra naboen, Sydmotorvejen.

- Trafikbelastningen er forøget markant de sidste ti år. Nu er der ikke kun larm midt på dagen, men sådan set hele døgnet rundt, siger han.

Og den konstante larm fra forbikørende biler og lastbiler på motorvejen har fået Birger Niemann, der er indehaver af Niemanns Maskinstation nær landsbyen Sædder, til at tage sagen i egen hånd.

Han ønsker at anlægge en 600 meter lang støjvold på sin grund med jord, som han får fra den store vognmandsvirksomhed SCT Transport, der ifølge Birger Niemann har jorden i overskud fra diverse byggepladser.

Afslag

Selvom Køge Kommune ikke skal betale en krone til støjvolden, da Birger Niemann og SCT Transport vil stå for udgifterne og etableringen, er en ansøgning om landzonetilladelse til støjvolden blevet mødt af et afslag fra kommunen.

Her er begrundelsen, at man har vægtet »de landskabelige hensyn og de jordbrugsmæssige driftshensyn« højere, lyder det i afgørelsen fra Teknik- og Miljøforvaltningens Byg- og Planafdeling.

Anders Mosbæk Nielsen, Teamleder Plan, uddyber afslaget:

- Hvis støjvolden skulle ligge ved et større bysamfund, kunne vi vægte støjsikring og de samfundsmæssige aspekter højere, men ved spredt bebyggelse i landzonen, skal vi i højere grad tage hensyn til landskabet, når der søges om byggeri eller anlæg, som fx en støjvold, siger han og uddyber:

- I den konkrete sag er hensynet til landskabet vægtet tungere, da antallet af ramte beboere er relativt beskedent sammenlignet med større bysamfund, siger Anders Mosbæk Nielsen, der afslutter:

- Vi vil gerne undgå, at eksempelvis hele Sydmotorvejen bliver indkapslet af støjvolde.

En afslag, som Birger Niemann, ikke overraskende, er uenig i.

- Jeg kan godt forstå, at man ikke bare på eget initiativ kan bygge alt muligt, men den her støjvold vil jo have en praktisk betydning. Når man kan bygge støjvolde og støjskærme alle mulige andre steder, så burde man da også kunne her, siger Birger Niemann.

Ikke mange nok Det er dog ikke kun selve afslaget, som går ham på.

Det er særligt vurderingen fra Køge Kommune, hvor det bliver bemærket, at »en evt. støjbeskyttelse konkret kun tilfalder et begrænset antal boliger og ikke et større bysamfund,« som gør Birger Niemann utilfreds.

- Det, der egentlig - i gåseøjne - pisser mig lidt af, er, at de skriver, at vi er få beboere. Vi er åbenbart ikke lige så meget værd, som andre beboere i Køge Kommune, siger han.

Ikke alene Og det er ikke kun Birger Niemann og hans hustru, som i området er generet af støj fra motorvejen.

Således har 15 adresser omkring Sædder og Tureby skrevet under på, at de støtter etableringen af en støjvold.

En af de underskrifter tilhører Ophelia Løvenhardt, der er nabo til Birger Niemann, som også føler sig stærkt generet af støjen.

- Der er behov for en støjvold, fordi det larmer mere og mere døgnet rundt. Man bliver generet om natten og dagen, siger hun og stiller sig også uforstående over for, at antallet af berørte personer har vægtet i vurderingen.

- Støjen påvirker uanset, hvor mange vi er. Det er det enkelte menneske, som bliver påvirket af støjen og i værste tilfælde kan blive syg, siger Ophelia Løvenhardt.

Frygter for fremtiden Og både Birger Niemann og naboen Ophelia Løvenhardt frygter, at støjen bare tager til i fremtiden.

- Når først Femern-forbindelsen åbner, så vil trafikbelastningen bliver en halv gang større, vil jeg umiddelbart tro. Især af lastbilerne. Det er også for at komme på forkant med en øget brug af motorvejen, at jeg vil have bygget støjværnet, fortæller initiativtager til støjvolden Birger Niemann.

Sagen er dog den, at Birger Niemann nu står tilbage med et afslag fra Køge Kommune.

Han oplyser, at sagen først skal undersøges nærmere, men at han kraftigt overvejer at klage til Planklagenævnet.