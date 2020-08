Borger: - Jeg vil ikke risikere at smitte andre

Se billedserie Næste borger med en vatpind i munden var Hans-Peters Handts hustru Pia. Hun skal snart il undersøgelse på sygehuset, og vil ikke udsætte andre for risikoen, hvis hun er smittet. Foto: FROM

Køge - 14. august 2020 kl. 12:48 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne vil rigtigt gerne testet for corona. I dag fra klokken 10 til 12 var første gang, at det var muligt på Teaterbygningen - og kun for borgere, der havde bestilt tid hjemmefra i forvejen. Noget ikke alle, som stod og ventet uden for bygningen, lige havde været opmærksomme på.

Der har været rigtigt run på bookningerne. Helt frem til og med uge 43 er der ingen ledige tider.

Det var de to tidligere falckreddere og kolleger, Erik Michaelsen og Henrik Rahe, som stod klar med vatpindene.

Første »levende billeder« var ægteparret Pia og Hans-Peter Handt fra Vedskølle. De havde været inde for en uge siden og booke en tid.

Hans-Peter er helt roligt over at skulle testes:

- Jamen, det er jo bare en pind ind i munden - så er det klaret, fortalte han.

Det var et meget bevidst valg, at han ville testes:

- Min hustru er i risikogruppen, så det gav sig selv.

Pia Handt skal snart til en undersøgelse på Køge Sygehus.

- Jeg synes at man skal tage hensyn til hinanden - og jeg vil ikke møde op på sygehuset med risiko for at smitte sygehusets personale.

Ægteparret er så påpasselige, at de bærer mundbind, når de er i større forsamlinger.

Mens Pia og Hans-Peter Handt var helt afslappede ved at blive testet, stod det noget anderledes til for Kirsten Christensen fra Køge. Hun var noget nervøs ved situation. Det tog dog kun et øjeblik før testen var klaret:

- Og jeg som havde frygtet det værste, griner Kirsten efter at vatpinden er væk.

- Men jeg kunne slet ikke mærke noget.

Kirsten er glad for beslutningen om at blive testet:

- Jeg gør det af sikkerhedsmæssige årsager. Det er jo ikke altid at man kan mærke, hvis man er smittet. Desuden er min mand i risikogruppen.

På første dag på Teaterbygningen blev der kun taget 20 borgere ind - selvom kapaciteten er til flere. Man ville gerne lige komme godt på plads og være sikker på at alt fungerede. Og det gjorde det.

Testcentret for bookede er hver fredag klokken 10 til 12 på Teaterbygningen.