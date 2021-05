Boligselskab skal bygge grønne lejeboliger

- Køge Nord Skovby skal være et sted for alle. Her planlægges med alle typer af boliger med plads til den store familie, og til dem med behov for færre kvadratmeter. Jeg er virkelig glad for, at vi med tilbuddet fra fsb har fået et utrolig spændende arkitektonisk bud på fremtidens almene boligbyggeri. Og at Køge Nord Skovby dermed også kommer til at have boliger i et prisleje, hvor de fleste kan være med, siger borgmester Marie Stærke (S).