Se billedserie Bo Jørgensen, direktør for Boligselskabet Sjælland, møder den nye aftale om forebyggelsen af parallelsamfund i boligområder som Karlemoseparken med både ris og ros. Han savner blandt andet flere løsningsforslag vedrørende pres på retssystemet og udfordringer med psykisk syge beboere. Foto: Jonas Whitehorn/Boligselskabet Sjælland

Send til din ven. X Artiklen: Boligselskab savner fokus på psykisk syge i ny aftale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Boligselskab savner fokus på psykisk syge i ny aftale

Køge - 18. juni 2021 kl. 05:23 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Tirsdag indgik S, V, K, SF, LA og DF en omfattende boligaftale på med Christiansborg med formålet om at skabe færre parallelsamfund, mere blandede boligområder og udfase brugen af ordet »ghetto.«

Som led i aftalen introducerer man nu en ny kategori for udsatte boligområder, som fremover bliver omtalt som »forebyggelsesområder.« Dem er der nu 58 af på landsplan, og Karlemoseparken i Køge er udpeget som ét af dem ud fra en række kriterier såsom andel af dømte, arbejdsløshed og uddannelsesniveau.

Mens partierne bag aftalen mener, at der nu tages vigtige skridt i bestræbelserne på at nedbryde og forebygge parallelsamfund i boligområderne, mener kritikerne, at flere perspektiver i aftalen er helt ude af proportioner. Her peges der eksempelvis på, at det nu ikke længere kun er såkaldte hårde ghettoer, hvor nedrivninger af boliger kan komme i spil. Det kan nu også ramme alle 58 forebyggelsesområder.

Fokus på psykisk syge Spørger man Boligselskabet Sjælland, der er Karlemoseparkens boligselskab, er der positive såvel som negative elementer i aftalen. Det fortæller boligselskabets direktør, Bo Jørgensen.

- Det er rigtig godt, at man adresserer nogle vigtige problemstillinger, men der er ikke så mange løsningsforslag i det, der nu lægges frem. Her tænker jeg på, hvad vi må gøre for at forebygge kriminalitet og arbejdsløshed, ligesom problematikken omkring psykisk syge beboere i boligområderne slet ikke er inkluderet i aftalen, siger han.

Om sidstnævnte uddyber Bo Jørgensen:

- Der er behov for, at det er meget mere klart, hvem der er ansvarlige for at tage hånd om eksempelvis psykisk syge beboere, siger han og fortsætter:

- Som det er i dag, er det delt mellem kommune og region, men det er utroligt vigtigt, at de får den fornødne hjælp, også til medicinering. For ellers ser man, at psykisk syge borgere kan skabe utryghed for andre i et boligområde som Karlemoseparken. Det er meget komplekst, og jeg forventede ikke, at alle løsninger blev lagt frem, men jeg forventede heller ikke, at det helt blev forbigået i tavshed, som tilfældet nu er, siger han.

Kan blive boende Adspurgt om mange af den type indsatser - i forhold beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse for eksempel - ikke allerede kører i separate spor i eksempelvis Helhedsplanen, svarer han:

- Jo, mange af de ting arbejdes der i forvejen med, men kigger vi særskilt på retssystemet, er der enormt lang kø i sagerne. Jeg så gerne, at de fik tilført flere ressourcer. Det er fint med love og regler, men når sagsbehandlingen tager så lang tid i retssystemet, skaber det et problem. Det gør, at mennesker, der har begået kriminalitet, kan blive boende og fortsætte med at begå kriminalitet i stedet for eksempelvis at blive sat ud af boligerne hurtigere, siger han.

Trygheden er afgørende Adspurgt uddybende til, hvad de største udfordringer i Karlemoseparken er, svarer Bo Jørgensen, at det er kriminalitet, arbejdsløshed og psykisk sygdom.

- I forhold til Karlemoseparken er det med retssystemet helt klart et kæmpe problem, siger han og skifter tema:

- Det, at folk er arbejdsløse, er et stort socialt problem, men det skaber ikke utryghed i et boligområde i sig selv. Men det kan psykisk syge beboere, der ikke modtager den fornødne hjælp gøre. Derfor synes jeg, at det er problematisk, at man slet ikke forholder sig til den del i den nye aftale.

Bo Jørgensen mener i stedet, at der behov for, at det bliver tydeligere, hvem der har ansvaret for hjælpe borgerne, fordi opgaven i forhold til psykiatrien både varetages af region og kommune.

Lettere at rive ned Et et de mere omdiskuterede temaer i den nye aftale om forebyggelse af parallelsamfund er delen, der vedrører nedrivning af boliger i de nye forebyggelsesområder.

Med aftalen bliver det fremover muligt »at godkende strategisk nedrivning i forebyggelsesområderne, hvis der er et ønske om byudvikling eller omdannelse i boligområderne,« lyder det.

Om det siger Bo Jørgensen:

- I Karlemoseparken overvejer man jo netop nu en større renovering, hvor der også indgår en delvis nedrivning for at ændre bebyggelsen, siger han og fortsætter:

- Og hvis det kan være med til at fremme muligheden for en god beboersammensætning og fremtidssikrede løsninger for boligområdet, er det en god mulighed at have. Jeg siger ikke, at det er en god løsning alle steder, slet ikke, men for Karlemoseparken kan det være et rigtig godt alternativ.

Hvad gør det til en god ide i netop Karlemoseparken?

- Fordi man på den måde kan åbne bebyggelsen mere ved at bringe de grønne arealer ind i stedet for det V eller L, som bygningerne udgør i dag. Desuden lægges der med renoveringen op til at ændre beboersammensætningen, fordi man i første plan vil kunne tiltrække andre beboertyper, samtidig med at man sikrer plads til de eksisterende beboere, siger han.

Som et andet led i aftalen kommer der i fremtiden også til at ske en stramning af reglerne for kommunal anvisning til områderne.

Farvel til ordet »ghetto« Bo Jørgensen hilser det desuden mere end velkommen, at man med den nye politiske aftale fjerner brugen af ordet »ghetto« i lovgivningen.

Ordet har i årevis været særdeles forhadt i boligområderne, fortæller han.

- Jeg ser det, som om at Kaare Dybvad (indenrigs- og boligminster (S), red.) nu indfrier et gammelt løfte om at skrotte ordet. Med ordet ghetto taler man områderne ned i stedet for op, og det ord har været hadet fra dag ét. Nu får vi i stedet en rigtig god diskussion om, hvilke forebyggende tiltag vi skal gøre i boligområderne, og det ser jeg frem til, siger han.

Fremover betegnes ghettoområder som parallelsamfund og hårde ghettoområder som omdannelsesområder,« lyder det i den politiske aftale om de nye indsatser i de særligt udsatte boligområder.

En aftale, der altså sætter nogle nye rammer for forebyggelses- og tryghedsarbejdet for Karlemoseparkens knap 1.500 beboere.