Se billedserie Der skal bygges tæt-lav boliger på tværs af de lange blokke for at skabe mere intime gårdrum. Illustration: Boligselskabet Sjælland

Boligområde: 90 lejligheder rives ned og giver plads til nye boliger

Køge - 15. december 2020 kl. 05:23 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Dele af Karlemoseparken skal rives ned for at give plads til nye typer af boliger. Sådan lyder planen for en stor renovering af det sociale boligområde i Køge, som Boligselskabet Sjælland offentliggør i dag.

Forslaget, som både skal godkendes af Køge Kommune og af beboerne, går ud på at rive 90 boliger ned. Det svarer til 14 procent af lejlighederne. I stedet ønsker boligselskabet af opføre 86 nye boliger som tæt-lav bebyggelse.

- Vi kradser en smule i overfladen ved, at vi river nogle opgange ned for at skabe plads til at gøre noget andet på tværs. Vi vil gerne bryde de lange længer op i nogle mere intime gårdrum og åbne nogle af stueetagerne, som er meget lukkede i dag, siger byggechef Per Bro fra Boligselskabet Sjælland.

Farvel til ghettolisten Karlemoseparken har været med på regeringens ghettoliste ad flere gange og er også røget ud af listen flere gange. Karlemoseparken var med på ghettolisten i 2019, men var ikke med i år. Boligselskabet håber, at den omfattende renovering kan fjerne ghettostemplet fra Karlemosen for bestandig.

- Der er mange myter om Karlemoseparken. Vi er nødt til at forholde os til det billede, som pressen og andre tegner af området. Det gør vi ved at forsøge at fremtidssikre Karlemosen, så den forbliver væk fra ghettolisten, siger Bo Jørgensen, der er direktør for Boligselskabet Sjælland.

Det håber man blandt at kunne gøre ved at tiltrække flere forskellige typer af beboere.

- Vi ønsker at bibeholde Karlemoseparken, som mange elsker at bo i, og samtidig udvikle det, siger Bo Jørgensen.

Karlemoseparken består af nogle meget lange boligblokke. Med det nye projekt ønsker boligselskabet, at der bliver bygget nye lave boliger vinkelret på blokkene. Det er derfor, at enkelte af opgangene skal rives ned.

Modernisering af eksisterende boliger

Men planen indeholder ikke kun nye boliger. De nuværende boliger skal også renoveres og moderniseres. I 2017 blev der af beboerne truffet en beslutning om en grundig renovering af den eksisterende boligmasse.

- Karlemoseparken er 50 år gammel. Nu er tidspunktet kommet, hvor det er nødvendigt at renovere boligerne. Beboerne skal stemme om, vi bare skal istandsætte eller om vi skal ændre lidt i området, siger formand for afdelingsbestyrelsen i Karlemoseparken, Per Bach Lauritsen.

Sådan renoveres Karlemosen Karlemoseparken har 629 boliger

Nedrivning: 90 boliger (ca. 14 procent)

Nye boliger: 86 boliger

Boliger, der renoveres: 539 boliger

Hvis der kun renoveres, sammenlægges 29 boliger.

Renovering: over 600 mio. kr.

Køb af grund: 14.000 kvm.

Beboerbeslutning: 2021

Projektets varighed: 2023 - 2026 Renoveringen vil blandt andet betyde nye facader, udskiftning af døre og vinduer, stabilisering af tagkonstruktionen, ovenlys i trappeopgangene og udskiftning af tekniske installationer, herunder faldstammer og afløb i bad og bryggers. Hertil kommer, at beboerne får mulighed for vælge at få nye badeværelser og køkkener. Der vil også blive mulighed for, at nogle af stuelejlighederne kan få egen have.

Endvidere indeholder projektet en plan om, at tilkøbe et stykke jord, som ligger bag ved bebyggelsen, som dels skal rumme noget af udbygningen af tæt-lav-boliger og dels udnyttes til flere rekreative formål.

Ingen smides ud Forventningen er, at huslejen kan holdes på nogenlunde samme niveau.

- Det skal være almene boliger, der er til at betale for almindelige mennesker, siger Bo Jørgensen.

Samtidig lover ejendomsselskabet, at alle er garanteret en bolig.

- Ingen bliver smidt ud. Vi vil gerne fastholde antallet af boliger, og de, der bor i de lejligheder, der skal rives ned, vil blive tilbudt en anden bolig, fortsætter han.

Man forventer også at kunne genhuse alle internt i Karlemosen, mens renoveringen står på.

Op til beboerne Planen er, at byggeprojektet skal gå i gang i 2023 og være færdigt i 2026. Men først skal Køge Kommune give et foreløbigt ja, lige som det skal til afstemning blandt beboerne i Karlemoseparken.

- Som privatperson er jeg for de nye planer, men det er beboernes afgørelse, og vi som afdelingsbestyrelse vil rette os efter udfaldet af afstemningen. Jeg tror dog, at hvis vi får vedtaget at lave om til almene boliger, vil beboerne gå med oprejst pande i byen, for nu er aftrykket af alt, der hedder ghetto, blevet fjernes, siger Per Bach Lauritsen.

Renoveringen forventes at kunne gennemføres med tilskud fra Landsbyggefonden.

Karlemoseparken er bygget af flere gange, senest er 4. sal blevet bygget på i 1990'erne.