Ny boligkarré inspireret af pakhuse er en hilsen til havnen i Køge, oplyser Køge Kyst i en pressemeddelelse. Visualisering: AART.

Boligkarré låner inspiration fra pakhuse: - Det er en hilsen til havnen

Køge - 03. december 2020 kl. 10:59 Kontakt redaktionen

KPC's boligkarré på Søndre Havn i Køge er det syttende boligprojekt i området, som får grønt lys, og de kommende beboere kan blandt andet nyde godt af et orangeri og en stor fælles tagterrasse. Skitseprojektet for boligkarréen er netop godkendt af Køge Kysts bestyrelse.

Det oplyser Køge Kyst i en pressemeddelelse.

- Vi har udviklet et boligprojekt, som er skræddersyet til Søndre Havn. Det er et uhyre inspirerende område, hvor naturen, stranden og havnemiljøet spiller sammen med de moderne boliger og den gamle middelalderby, og vi har haft en stærk fælles ambition med Køge Kyst om ikke bare at lave »mere af det samme«, udtaler udviklingsdirektør i KPC Jesper Jørgensen, efter at bygherrens skitseprojekt nu er godkendt Køge Kysts bestyrelse.

En tænketank kom med på råd En tænketank med eksperter i byliv og boligformer har fra starten givet input til KPC's byggeri med henblik på at skabe kvalitet, bæredygtighed og fællesskaber. Tænketanken blev også inspireret af de gamle industribygninger på havnen, hvilket har ført til, at arkitekturen refererer til klassiske pakhuse. Karréen bliver nabo til en af havnens gamle siloer.

I tænketanken har deltaget arkitekter og antropologer fra AART, medarbejdere fra Køge Kyst og KPC samt organisationskonsulent Annette Højgaard Jønson, arkitekt m.a.a. Per Schulze, antropolog Ida Torp Neergaard og iværksætter, foredragsholder og forfatter Claus Skytte, der alle er hentet ind som fageksperter.

- Jeg synes det er spændende, fordi vi har arbejdet med processen for at få god kvalitet. Vi har skabt rum for tænketanken, givet os tid til få visionerne og identitet med i projektet, allerede inden AART begyndte at tegne. Tænketankens ideer er direkte afspejlet i huset, som er designet til både fællesskab og privatliv. Ideen om at skabe en hilsen til industrihavnen kom, fordi vi besøgte stedet og brugte tid på at tale om, hvad der var vigtigt, på netop det sted. Der var flere, der sagde, at de savnede havnekarakteren og noget gammelt. Så det er historien om pakhusarkitekturen, der samtidig er fint tilpasset til bydelen på Søndre Havn, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

Fine rammer for hverdagen Tegnestuen AART har tegnet huset, som bliver et smukt og enkelt boligbyggeri med ca. 85 lejligheder fra 50 til 130 kvm.

Projektet vil rumme rammer for naboskab og fællesskab, samtidig med at der også er plads til privatliv. Tænketanken har givet input, og Tegnestuen AART har omsat visionerne til konkrete fysiske rammer.

Det nye byggeri vil rumme fælles faciliteter som en stor fælles tagterasse, og gården bliver indrettet med små opholdsområder og orangeri. Samtidig er der tænkt over, at arkitekturen skal invitere til ophold og små møder. For eksempel er svalegangene med vilje gjort tilpas store til, at de også kan bruges som opholdsarealer.

Udsolgt for nu Med aftalen mellem KPC og Køge Kyst er alle byggefelter i de første fire etaper på Søndre Havn solgt. De to sidste etaper mod nord forventes udviklet om nogle år, i takt med at de sidste virksomheder flytter fra havnen.

Det nye byggeri skal bygges til at opnå en bæredygtighedscertificering i klassen DGNB Guld. KPC forventer at stikke spaden i jorden til det nye byggeri i løbet af 2021.