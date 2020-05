Med lempelser i kravene til fodboldtræningen på landets boldbaner bliver der nu mulighed for en mere meningsfuld træning med kampøvelser, nærkontakt, hovedstød (i begrænset omfang) og skulderskub. Det vækker glæde i både Herfølge Boldklub og Borup IF. Foto: Jens Wollesen

Boldspillere jubler over lempede krav

I forgårs lempede Kulturministeriet og Danmarks Idræts-Forbund således på kravene til fodboldklubberne, og de lempelser gør det muligt at lave en mere meningsfuld og udfordrende træning, mener både Lars Kenno Fogde, formand for Borup IF's fodboldafdeling, og Jannik Rose Jakobsen, formand for Herfølge Boldklub.

Danmarks knap 330.000 aktive fodboldspillere behøver alligevel ikke at holde to meters afstand, ligesom det nu tillades at lave hovedstød, tacklinger og skulderskub, når der er fodboldtræning rundt i klubberne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her