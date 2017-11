Se billedserie Den helt store pokal var fundet frem, da Køgehallerne lagde gulv til uddelingen af Plads til forskelle-prisen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Boldspil er da selvfølgelig for alle

Køge - 29. november 2017 kl. 18:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der skal da selvfølgelig være et idrætstilbud til alle.

Det var den umiddelbare reaktion hos børnekordinatoren i Køge Håndbold, da en gruppe forældre henvendte sig for at høre om man ikke kunne lave et hold for de børn, der på den ene eller anden måde ikke passer ind på et almindeligt hold.

- Der er ingen børn, der skal mangle idrætstilbud, så det ville vi gerne gøre noget ud af i klubben, fortæller Frederik Ullerup og kigger ud på banen, hvor træningen er i fuld gang. Her bliver der lavet øvelser, så alle får hånden på bolden og det hele foregår i et lidt mere roligt tempo end den slags træning plejer at gå for sig.

- Ja, normalt ville vi måske have høj musik i hallen og lade børnene tæske rundt. Men mange af de her børn har nogle motoriske eller mentale udfordringer, der gør, at der skal tages lidt mere hensyn til dem. Det indretter vi bare træningen efter, for selvom de har nogle udfordringer, så ér det her også bare endnu et hold i klubben, fortsætter han.

Nu samarbejder Køge Håndbold så med LykkeLiga, der er blevet til på initiativ af håndboldspilleren Rikke Nielsen, da begge parter har et fælles mål om at skabe et idrætstilbud for de der ikke passer ind på andre hold.

Frederik Ullerup fortæller, at når håndboldklubben fyrer op under træningen på holdet for motorisk eller mentalt udfordrede, så handler det i høj grad om at de skal føle sig som en del af fællesskabet.

- Det er rigtig godt for dem at komme med i et idrætsfællesskab og håndbold er jo et fantastisk spil, fordi der er en masse krydskordinering som giver bevægelse i hele kroppen. Det er godt for deres motorik når man skal kaste, gribe og orientere sig i rummet. Mange peger jo også på at det er rigtig godt for deres mentale indlæring, forklarer han og fortæller videre, at for træneren handler det om at skabe trygge og faste rammer for træningen.

På den måde kan børnene koncentrere sig om øvelserne og om at have det sjovt sammen på banen.

På banen har træneren fået børnene varmen op og nu er det tid til endnu en øvelse. Denne gang skal der kastes på mål og selvom træneren gør sig stor i målet, så får alle lov til at score. Det skaber store smil hos børnene. På bænken sidder en dame, der også smiler, mens hendes søn og datter er i træningstøjet. Det er Malene Hansen, der var med til at tage kontakt til Køge Håndbold.

- De er jo simpelthen så glade og har en fest på banen, siger hun og fortæller at ideen til initiativet i Køge faktisk kom fra Rikke Nielsens ide, som hun havde hørt om og derfor ville prøve at få sat i gang:

- Vi havde svært ved at finde noget sport til børnene, så da jeg hørte om LykkeLiga kontaktede jeg håndboldklubben for at høre om de ikke havde lyst til at lave et tilbud til de børn, der ikke passer ind i de normale rammer, hvor der ofte er forventninger om at de præsterer godt.

Malene Nielsen fortæller, at hendes søn er motorisk udfordret og at hendes datter har det svært med mange mennesker på samme sted. Det er dog ikke til at se på dem, når de render rundt på håndboldbanen sammen resten af holdet.

- Nu oplever de at være en del af et hold og samtidig får de rørt sig. Det her er et frirum, hvor der ikke er noget pres og det giver nogle superglade børn, fortsætter hun.