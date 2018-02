Herfølge Boldklubs formand Søren Lindholm Hansen er glad for, at man snart kan komme i gang med renoveringen og udvidelsen af omklædningsfaciliteterne på Herfølge Stadion. På sigt håber klubben desuden, at yderligere en kunstgræsbane kan etableres i Herfølge. Foto: Torben Thorsø

Boldklub vil sætte gang i renovering

- Vi gør klar til at lave to nye omklædningsrum, og selv om det ikke er i nærheden af at løse hele problemet, er det det første trin. Den halve million kan vi bruger på en grundlæggende renovering af nogle de nedslidte omklædningsrum kombineret med opførelse af to nye. Det betyder, at der i praksis vil blive plads til, at 40 yderligere spillere kan klæde om ad gangen, siger klubformanden til DAGBLADET.