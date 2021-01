En 25-årig mand skyndte sig at bruge de mange tusinde kroner, da en bogholder fra et Køge-firma ved en fejl kom til at sætte beløbet ind på hans private konto. Det koster nu den 25-årige en betinget fængselsdom. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Bogholderens brøler: Tusindvis af kroner endte på forbryders konto Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bogholderens brøler: Tusindvis af kroner endte på forbryders konto

Køge - 01. januar 2021 kl. 15:43 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Bogholderen kom til at taste to-tre tal forkert, da der i 2018 skulle betales en regning. Derved røg de 166.455 kroner ikke ind på kontoen firmaets samarbejdspartner. I stedet landede de mange penge på kontoen hos en 25-årig mand fra Roskilde. Men i stedet for at reagere på, at han uretmæssigt havde fået rådighed over mange tusinde kroner, der ikke var hans, brugte han pengene. Det koster nu den 25-årige mand en dom for bedrageri. Det afgør Retten i Roskilde.

Da et firma fra Køge den 28. november 2018 skulle betale en regning, tastede bogholderen kontonummeret forkert, så pengene ikke blev sat ind på samarbejdspartnerens konto hos Nordea, men i stedet på en tilfældig anden konto i samme bank, der tilhørte den 25-årige mand.

Der gik derefter et helt år, hvor ingen savnede pengene. Ikke før samarbejdspartneren rykkede Køge-firmaet for beløbet, hvorefter man forsøgte at opspore, hvor pengene var blevet af. Her dukkede den 25-åriges konto op.

Virksomheden kontaktede en advokat, som forsøgte at finde og kontakte den 25-årige. Men manden reagerede ikke på advokatens breve. Derfor anmeldte han sagen til politiet på virksomhedens vegne.

Pengene er brugt Banken forsøgte også at kontakte og lave en aftale med den 25-årige mand om at tilbageoverføre beløbet, men han nægtede at give banken tilladelse. Til politiet forklarede den 25-årige, at han ikke kunne levere pengene tilbage, fordi han havde brugt dem på spil, blandt andet på kasino.

På mandens konto kunne man se, at pengene var forsvundet hurtigt. Således blev der allerede en uge efter, at pengene var gået ind, hævet 147.000 kroner. I samme periode blev der ikke indsat eller hævet andre beløb af samme størrelsesorden.

Han har forklaret i retten, at han ikke opdagede, at der var gået penge ind på hans konto, som ikke tilhørte ham. Han optog mange lån på internettet og skyldte mange penge væk, forklarede han. Derfor tjekkede han ikke, hvor beløbet kom fra, men brugte bare pengene. Han afviste, at han skulle have fået brev fra Køge-firmaets advokat, og fortalte, at han først var blevet klar over fejloverførslen, da han var blevet indkaldt til retten.

Retten nåede dog frem til den konklusion, at den 25-årige havde indset, at det ikke var penge, der var møntet på ham og havde skyndt sig at bruge dem. Manden blev derfor fundet skyldig i ulovlig omgang med hittegods og idømt en straf på 50 dages betinget fængsel.

Den 25-årige blev også dømt til at betale de 166.455 kroner tilbage til firmaet inden 14 dage fra dommens afsigelse, lige som han skal betale sagens omkostninger.