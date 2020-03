Se billedserie Forvaltningschef lover, at alle får besked om nødpasning, inden fredagen er omme. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Børnepasning kommer på plads i dag

Køge - 13. marts 2020 kl. 14:22 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Usikkerheden har været stor hos mange forældre de sidste par døgn. Siden statsministeren lukkede store dele landet ned onsdag aften, har spørgsmålene været mange.

Kan mine børn komme i børnehave?

Hvad skal jeg sige til min chef?

Kan jeg tage ud til mine kunder i næste uge?

I den korte tid, der er gået, har de offentlige institutioner samtidigt arbejdet på højtryk for at finde svar på, hvilken service man kan og må tilbyde fra på mandag, når opfordringen til en nedlukning af den offentllige sektor er bliver til en lov.

På den ene side af kommunen står sundhedsmyndighedernes krav om at få bremse smitten med corona. På den anden side står forældre, som skal på arbejde.

Her har mange ikke kunnet få svar på, om deres børn overhovedet må komme i vuggestue og børnehave.

En lang række medarbejdere kan ikke sendes hjem. Vigtige funktioner som blandt andet plejehjem, hjemmepleje og sociale institutioner er åbne. Her skal de ansatte på arbejde.

Derfor er der tilbudt nødpasning til ansatte med 0-9 år gamle børn. Det gælder også for medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, samt for redningsfolk og for politi.

- Men først og fremmest handler det jo om at undgå spredningen af coronavirus, siger direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune, Henrik Laybourn.

Derfor opfordres alle, der kan, til at holde børnene hjemme, hvis det overhovedet er muligt.

- Nogle SKAL jo have passet deres børn. Men derudover forsøger vi, så godt vi kan at tilbyde andre borgerne den hjælp, de har brug for i forhold til børnepasning, siger han.

Køge Kommune tilbyder som sagt pasning af børn under 10 år i prioriteret rækkefølge. Men derudover kan der være andre børn, man ikke må overse, siger Henrik Laybourn.

- Der kan være socialt udsatte børn, som vil have gavn af at komme i dagtilbud. Men der kan også være brug for, at flere får tilbudt nødpasning, efter alle forældre ellers fik svar torsdag, siger han.

De skrappe krav fra regeringens side skulle ikke kun tolkes af forældre. Også kommunerne har kløet sig i skægget over, hvilke pasningstilbud man kan og må tilbyde i en ekstraordinær situation som denne.

I går regnede man med, at dagtilbudsområdets kontakt med forældrene, gav de tilbud og afslag der var brug for. Men der kan være behov for plads til flere børn i både vuggestuer, børnehaver og SFO'er mandag morgen.

- Vi er lige nu ved at finde ud af, om vi har været for skrappe i forhold til ikke at tilbyde pasning. Derfor kan flere forældre måske alligevel få passet børn mandag morgen. Der har været meget strenge krav fra sundhedsmyndighederne. De er også blevet ændret løbende. Men nu kigger vi på ønskerne igen og ser, om vi kan hjælpe flere borgere end i første omgang, siger Henrik Laybourn.

Inden solen går ned i dag, falder det på plads, hvem der får - og ikke får - et sted at aflevere børn på mandag. I nogle tilfælde vil det måske blive nødvendigt at aflevere i en anden daginstitution end normalt, lyder det.

- Det er jo ikke sjovt at skulle sende børn ud et sted, hvor de ikke kender nogle af de andre. Men vi forsøger at leve op til alles behov så godt som muligt, siger Henrik Laybourn, som i løbet af disse timer lægger sidste hånd på nødpasningsplanen.

Udover at sende nødvendige offentligt ansatte på arbejde, er der mange andre, som heller ikke holder fri. En stor del af det private erhvervsliv, blandt andre håndværkere og butiksansatte, er ikke tvunget til at holde sig hjemme eller har tænkt sig at gå i frivillig coronakarantæne.

- Vi skal stoppe spredningen af coronavirus, så godt vi kan. Men vi kan også se, at mange selv vælger at holde deres børn hjemme. Men der kan stadig være et behov for, at flere skal have passet deres børn. Så nu kigger vi på det hele igen, siger Henrik Laybourn.

- Inden vi går på weekend, har alle i Køge Kommune fået svar på, om deres børn bliver passet på mandag, siger han.