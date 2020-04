- Det er et kæmpe arbejde at finde ud af, hvordan man gør det hele i praksis. Målet er at bruge udearealer så meget som muligt, siger Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget i Køge Kommune. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Børnehaver og vuggestuer åbner først på fredag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehaver og vuggestuer åbner først på fredag

Køge - 14. april 2020 kl. 17:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens skoler og SFO'er slår dørene op fra i morgen, så venter børnehaver og vuggestuer endnu et par dage med at tage imod børn..

Det sker først og fremmest for at kunne imødekomme flest forældre og samtidig skabe et overblik over, hvor meget børnepasning der er behov for, og i hvilke tidsrum institutionerne skal holde åbent.

Forvaltningen har allerede fået meldinger fra forældre, som vil vente med at sende deres børn i daginstitution, og derfor tager kommunens børnehaver og vuggestuer i disse timer kontakt til forældre for at få klarlagt det reelle pasningsbehov.

Derudover kan de enkelte daginstitutioner først nu gøre klar til den nye hverdag med indretning og opsætning af eksempelvis udetelte, og for at gøre det forsvarligt, har man valgt at vente med åbningen til fredag, fortæller forvaltningen. Den endelige plan for genåbningen af institutionerne forventes at være klar onsdag eller torsdag.

Hyppigere håndvask

Men i første omgang er planen for kommunens daginstitutioner altså at åbne igen fra den 17. april. Når behovet for pasning er klarlagt i løbet af de næste par dage, vil forvaltning og politikere vurdere, hvor mange daginstitutioner som skal åbne fra på fredag.

Når det kommer til den konkrete åbning af de enkelte institutioner, gør man klar til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer til punkt og prikke. Udover at sikre en styrket hygiejne med hyppigere håndvask i faste intervaller og med efterfølgende brug af sprit, kan forældrene også forvente at skulle aflevere og hente deres børn forskudt af hinanden.

Præcis som kommunens skoler også vil gøre det.

Det sker for at forebygge, at alle voksne ikke samler sig ved indgangene, og hvis det er muligt, skal børnene afleveres uden for institutionen.

- Det er et kæmpe arbejde at finde ud af, hvordan man gør det hele i praksis. Målet er at bruge udearealer så meget som muligt, og jeg tror, at alle institutioner kan åbne, hvis det er nødvendigt og forsvarligt, men der bliver ikke åbnet fuldt op. Man vil starte med færre børn, og det er derfor, at forældrene skal være ærlige omkring deres behov for pasning, understreger Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget i Køge Kommune.

Skal tænke kreativt

Hun peger på rengøringen som et vigtigt led i den gradvise genåbning, og her er det besluttet, at rengøringen skal gøres af rengøringspersonalet.

- Noget af det personale, som normalt gør rent andre steder, hvor der lige nu er tomt, kan benyttes i daginstitutionerne. Vi vil gerne dele tingene op, for det er vigtigt, at pædagogerne tager sig af børnene, siger Sylvest.

Hun forudser, at genåbningen vil stille store krav til pædagogernes faglighed og deres kreativitet, men udvalgsformanden er samtidig overbevist om, at de godt kan løse opgaven.

Hvad gør I, hvis stort set alle forældrene siger, at de har behov for pasning?

- Så skal vi tænke kreativt, og indtil videre har vi for eksempel fået henvendelser fra hallerne, som gerne vil bidrage med plads. Om det kan lade sig gøre, ved jeg ikke, men man kunne måske sende grupper af børn derhen, eller også kunne man låne udendørsarealer andre steder, siger Pernille Sylvest og uddyber:

- Tiden vil vise, om alle kan få passet deres børn, men jeg har en klar forventning om, at alle med behov for pasning kan få deres børn passet fra på fredag. Det forudsætter selvfølgelig, at institutionerne er klar, pointerer udvalgsformanden.